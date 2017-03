Vettel a démontré qu’il a les moyens de défier les Mercedes

La présence de Sebastian Vettel dans sa combinaison rouge Ferrari sur la plus haute marche du podium laisse croire, du moins le temps d’un Grand Prix, que les nouveaux règlements de la Formule 1 ont donné l’un des effets escomptés.

Vettel a mis fin à la disette de Ferrari, et sa victoire a été célébrée, alors qu’il a relégué les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas aux deuxième et troisième positions du Grand Prix d’Australie. Mercedes a remporté 19 des 21 Grands Prix en 2016, les deux autres victoires allant à Red Bull.

Cette première victoire de Ferrari en Australie depuis 2007 a déjà donné à la saison 2017 un portrait différent. Kimi Raikkonen, vainqueur pour Ferrari il y a une décennie, a terminé quatrième dimanche, alors que Ferrari s’est donné une avance de quatre points sur Mercedes au championnat des constructeurs après la première des 20 manches.

Véritable lutte

Elle ouvre la voie à une véritable lutte cette saison entre deux des pilotes les plus dominants de la dernière décennie — le triple champion du monde Hamilton contre Vettel, qui a mis la main sur quatre titres d’affilée avec Red Bull de 2010 à 2013.

« Il s’est révélé l’un des pilotes les plus rapides sur la grille et, bien évidemment, j’aimerais lui livrer une lutte serrée, a confié Vettel en faisant allusion à Hamilton. Pour l’instant, il semble évident que nous ayons des voitures égales.»

« J’espère que ça demeurera ainsi et nous verrons alors comment ça évolue, mais c’est évidemment très plaisant de courir pour la victoire. »

Hamilton a vécu une relation tendue avec Nico Rosberg dans leur duel pour la première place chez Mercedes, qui a dominé les trois dernières saisons. Hamilton a remporté des titres successifs en 2014 et 2015 et il a cédé de justesse celui de l’an dernier à Rosberg, qui a depuis pris sa retraite.

Cela a ouvert la porte à Bottas, et ce changement de personnel signifie qu’Hamilton s’attend désormais à regarder au-delà des garages Mercedes pour retrouver son principal rival.

« J’ai un énorme respect pour Sebastian et ce qu’il a accompli pendant sa carrière, a déclaré Hamilton. Ç’a été un privilège de concourir avec lui à une époque et maintenant, enfin, nous pouvons avoir réellement une vraie rivalité.

« Je souhaite une plus grande compétition avec les voitures d’aujourd’hui, mais je pense que le fait que nous ayons un rythme similaire, ça va donner lieu à une chaude lutte cette saison. »

Max Verstappen s’est classé cinquième au volant de sa Red Bull, la seule à rallier l’arrivée et l’écurie a eu du mal à tenir le rythme imposé par Ferrari et Mercedes, qui ont réussi les tours records lors des essais libres et en qualifications. Le favori local Daniel Ricciardo s’est classé troisième au championnat l’année dernière, mais son week-end difficile s’est terminé par une défaillance de sa voiture au 28e tour de la course qu’il a entrepris de la ligne des puits.