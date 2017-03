La skip canadienne Rachel Homan championne mondiale

Photo: Andy Wong Associated Press

Pékin — Homan et ses coéquipières Emma Miskew, Joanne Courtney et Lisa Weagle ont répondu en signant une victoire de 8-3 contre le quatuor russe d’Anna Sidorova, dimanche, offrant au Canada un premier titre au mondial féminin en neuf ans. Après un premier bout ouvert, le Canada a pris le contrôle du match en marquant deux points au deuxième bout, puis en volant un point aux Russes au bout suivant. Homan et sa bande n’ont jamais vraiment été inquiétées par la suite. Homan a remporté ses 13 matchs à Pékin après avoir compilé un dossier de 12-2 au Championnat canadien, le mois dernier. La dernière victoire canadienne au mondial féminin remontait à 2008, quand Jennifer Jones avait triomphé à Vernon, en Colombie-Britannique. Homan avait déjà eu deux occasions de mettre fin à la séquence, mais elle s’était contentée du bronze en 2013, à Riga, en Lettonie, et de l’argent l’année suivante à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.