Lance Stroll offre une performance prometteuse au Grand Prix d’Australie

Melbourne — Lance Stroll n’a peut-être pas vu le drapeau à damier à son premier Grand Prix de Formule 1 en carrière mais il a néanmoins offert une performance prometteuse avant d’être contraint à l’abandon en raison d’un problème de frein sur le circuit d’Albert Park, à Melbourne.

Parti en fond de grille, le jeune pilote de 18 ans de Williams a réalisé un bon départ et il occupait la 13e position quand un bris de frein avant-gauche l’a contraint à l’abandon au 42e tour.

« Pour un premier Grand Prix, il y a plein de points positifs à retenir, s’est encouragé le Montréalais d’origine. Mon rythme en course était très bon. Mais j’ai malheureusement été lâché par un disque de frein défaillant. »

Stroll a gagné quelques positions dès le premier tour, profitant notamment de l’accrochage entre Kevin Magnussen (Haas) et Marcus Ericsson (Sauber) au virage no 3. Il a toutefois dû faire un arrêt prématuré (7e tour) pour changer ses pneumatiques.

« J’ai gagné quatre ou cinq positions au départ. Mais j’ai fait un gros plat après un freinage appuyé dans un virage et cela nous a obligés à passer au plan B, celui de deux arrêts. N’empêche que je faisais une bonne course jusqu’à mon problème de frein. »

Stroll roulait à un bon rythme quand il est revenu en piste après son premier arrêt. Mais il s’est retrouvé coincé derrière l’Italien Antonio Giovinazzi (Sauber).

« J’ai perdu beaucoup de temps derrière lui même si j’étais plus rapide que lui. Mais c’est très difficile de doubler sur ce tracé. Mais j’ai été capable de me maintenir au 13e rang avant mon problème de frein. »

Il dit avoir emmagasiné beaucoup d’informations pour la suite.

« J’ai appris sur le comportement des pneus. La voiture est aussi très rapide et plaisante à conduire. Il me reste du travail à faire pour préparer le prochain Grand Prix — à Shanghai, en Chine, dans deux semaines. »

Massa 6e

Son vétéran coéquipier, le Brésilien Felipe Massa, a démontré le potentiel de la Williams en se classant sixième à l’issue d’une course sans histoire.

« C’est assurément une très bonne course, a admis Massa. Mon objectif était d’être devant Grosjean [Sébastien, Haas] et j’ai pu le dépasser au départ. En revanche, je savais qu’il allait être compliqué de rivaliser avec les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull. Après avoir passé la Haas, mon Grand Prix a été sans histoire jusqu’à l’arrivée. »

« Terminer sixième me comble entièrement. Tout a parfaitement fonctionné. Nous sommes parvenus à battre nos plus proches rivaux à la régulière. C’est de bon augure pour la suite du championnat. Ce n’est pas si mal pour un vieillard ! » a ajouté celui qui est sorti de sa retraite à la suite du transfert de Valtteri Bottas chez Mercedes.