Alex Harvey termine deuxième à la poursuite de 15 kilomètres

Québec — Johannes Hosflot Klaebo a gagné la poursuite de 15 km à Québec en Coupe du monde de ski de fond, devançant le Québécois Alex Harvey par photo-finish.

Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, donnait suite à une victoire au sprint vendredi et une quatrième place lors du départ de masse 15 km, samedi.

Norvégien, Klaebo a accédé au podium avec son compatriote Niklas Dyrhaug, troisième. L’Ontarien Devon Kershaw s’est classé 26e.

Chez les dames, Marit Bjoergen a devancé sa coéquipière norvégienne Heidi Weng dans le dernier sprint pour l’emporter par une seconde et deux dixièmes.

La troisième place est allée à Stina Nilsson de la Suède, à une minute de la gagnante.

Bjoergen et Weng entamaient le tracé avec 29 secondes d’avance, et elles ont gardé un bon coussin tout au long des 10 km de la course.

Au terme de l’épreuve, Weng a pu mettre la main sur le globe de cristal du classement général de la Coupe du monde.

Krista Parmakoski de la Finlande a terminé deuxième au classement général, devant la Norvégienne Ingvild Flugstad Oestberg.

Emily Nishikawa a été la meilleure des 14 Canadiennes, finissant 38e.

Les autres skieuses du pays : Cendrine Browne (40e), Dahria Beatty (50e), Annika Richardson (55e), Frédérique Vézina (57e), Katherine Stewart-Jones (58e) et Andréa Dupont (59e), dans le top 60.

Annika Hicks, Sophie Carrier-Laforte, Sadie White, Lisle Compton, Katherine Weaver, Laura Leclair et Mia Serratore ont occupé les rangs 62 à 68, tandis qu’Alannah MacLean n’a pas complété le tracé.