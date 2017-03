Vasek Pospisil surprend Andy Murray à Indian Wells

Indian Wells (California) — Le Canadien Vasek Pospisil a surpris la première raquette mondiale Andy Murray en l’emportant 6-4, 7-6 (4) à l’Omnium BNP Paribas, samedi soir. Il s’agit sans aucun doute de la plus grande victoire en simple de la carrière de Pospisil, classé 128e. Jusqu’à ce jour, son plus grand accomplissement remonte à 2014, alors qu’il a remporté le Wimbledon en double avec l’Américain Jack Sock. Il y avait peu de raison de croire que Murray éprouverait tant de difficulté dans cet affrontement. Lui qui trône au sommet du classement de l’ATP a remporté trois titres de Grand Chelem et deux médailles d’or olympiques en simple, en plus d’avoir emporté 55 millions $ de plus que Pospisil. Murray avait également emporté les quatre duels précédents. Cependant Pospisil s’est imposé avec ses balles au second service et a brisé son adversaire à quatre reprises.