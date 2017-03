Le Canadien Adam Hadwin remporte le Championnat Valspar

Photo: Mike Carlson Associated Press

Palm Harbor (Floride) — Le Canadien Adam Hadwin a réussi une normale sur le 18e vert et il a remporté le Championnat Valspar pour sa première victoire en carrière sur le circuit de la PGA. Hadwin a complété les 72 trous avec un score cumulatif de 270, un coup devant l’Américain Patrick Cantlay. Âgé de 29 ans, le golfeur originaire de Moose Jaw, en Saskatchewan, a ramené une carte finale de 71. Auteur d’une ronde de 68 dimanche, Cantlay a cependant commis un boguey au 18e trou après une sortie d’une fosse de sable qui l’a laissé à une quinzaine de pieds de l’objectif. Son roulé pour la normale a passé à droite de la coupe et s’est arrêté à environ trois pieds de la cible. Tout juste avant, Hadwin avait laissé sa balle à moins de deux pieds du trou grâce à un délicat coup d’approche réalisé à l’aide d’un cocheur alors que sa balle reposait sur la frise. Le roulé final n’était plus qu’une formalité.