Andre De Grasse au grand coeur

Andre De Grasse ne peut s’empêcher de se reconnaître un peu dans les jeunes Daquan Berry et Ethan Smith.

Ils sont jeunes, rapides et promis à un brillant avenir. Et comme c’était le cas pour De Grasse dans son jeune temps, les moyens financiers sont limités.

Quand Berry et Smith se sont qualifiés pour les prestigieux championnats intérieurs d’athlétisme des écoles secondaires américaines, les deux sprinters de la Speed Academy n’étaient pas certains de pouvoir se rendre à New York. De Grasse est venu à leur rescousse, en faisant un don à son ancien club d’athlétisme pour couvrir les dépenses du voyage.

« J’ai entendu l’histoire de ces jeunes étoiles et j’ai pensé à ma situation en 2013 quand je me suis qualifié pour les Championnats panaméricains juniors en Colombie », a raconté De Grasse à partir de Phoenix, où il vit et s’entraîne.

« Tony [Sharpe, son ancien entraîneur] et le club avaient trouvé un moyen de m’y envoyer. J’ai ramené l’argent et le bronze aux 100 et 200 mètres et cette expérience m’a donné la confiance de continuer en athlétisme et de viser d’autres compétitions internationales. Alors, je veux permettre à ces jeunes de vivre une expérience similaire parce que c’est comme ça que tout a commencé pour moi. »

Gros contrat

De Grasse a signé un contrat de 11,25 millions $US avec Puma quand il a décidé de devenir un professionnel et il a remporté trois médailles aux Jeux olympiques de Rio l’été dernier — l’argent au 200 mètres et le bronze au 100 mètres et au relais 4x100 mètres.

Comme De Grasse, Berry était un joueur de basketball talentueux qui espérait jouer dans la NBA. Le sport préféré de Smith était le football.

Photo: Frank Gunn La Presse canadienne

Mais leur vitesse naturelle les a menés vers le sprint. Sans véritable entraînement spécialisé, Smith a gagné l’or au 400 mètres l’an dernier lors des championnats juniors en Ontario, tandis que Berry a décroché le bronze au 100 mètres. De Grasse avait terminé en cinquième position à ce championnat avant de devenir une des étoiles de son sport.

Berry et Smith, tous deux âgés de 17 ans, s’entraînent maintenant avec la Speed Academy, le même club d’athlétisme par où De Grasse est passé.

Aux anges

« Les deux gars me rappellent beaucoup Andre. Et il ne ferait probablement pas le voyage sans son aide, a raconté Sharpe. Ma première inquiétude était de savoir comment ils allaient pouvoir se rendre à la compétition. Maintenant, ils sont aux anges. »

Sharpe a été le premier entraîneur d’athlétisme de De Grasse et il aime rappeler les débuts anodins et l’ascension spectaculaire de son protégé à Berry et Smith.

« C’est notre rêve de nous rendre où Andre est rendu, sur la scène mondiale », a raconté Smith.

Berry et Smith ont suivi de près les exploits de De Grasse, 22 ans, à Rio.

Moment préféré

Le moment préféré de Smith est survenu lors des demi-finales du 200 mètres, quand De Grasse « courait à côté de [Usain] Bolt et qu’il souriait ».

« Ça m’a fait comprendre que tout était possible, a ajouté Berry. Quatre ans, et regardez où il est maintenant. »

Ils ont ajouté que De Grasse avait également agi en grand mentor avec sa générosité.

« C’est un honneur de voir qu’il prend le temps de faire quelque chose comme ça pour nous, a mentionné Berry. Ça touche droit au coeur. »