Marielle Thompson et Brady Leman s’imposent à Blue Mountain

Marielle Thompson après avoir franchi la ligne d’arrivée et s’être assurée d’avoir remporté la médaille d’or

La Canadienne Marielle Thompson a défendu avec succès son titre à la Coupe du monde de ski cross de Blue Mountain, dimanche, lors de la dernière épreuve de la saison. Thompson, de Whistler, en Colombie-Britannique, était déjà assurée d’obtenir le globe de cristal avant la course de dimanche.

Du côté masculin, Brady Leman et Chris del Bosco ont signé un doublé canadien.

Le Canada a reçu la Coupe des Nations en tant que meilleure équipe cette saison.

Septième victoire

Thompson s’est retrouvée dans une position peu familière, dimanche, alors qu’elle était en deuxième position après le départ en finale. Elle a finalement doublé la Suédoise Sandra Näslund à la mi-parcours et elle n’a plus été inquiétée par la suite.

« Chaque fois que je me retrouve derrière dans une descente, j’essaie d’être patiente, a raconté Thompson. Je savais qu’il y avait une longue ligne droite avant la fin et que j’aurais ma chance. Je suis contente d’en avoir profité. »

Il s’agissait pour Thompson d’une septième victoire cette saison.

Näslund a terminé à seulement 0,08 seconde de Thompson. La Suissesse Fanny Smith a complété le podium. Brittany Phelan, de Mont-Tremblant, a connu son meilleur résultat avec une quatrième place.

De son côté, Leman, de Calgary, s’est rapidement positionné en tête lors de chacune des quatre vagues.

« C’est rare de ne jamais être inquiété comme ça parce que tout le monde est très bon, a mentionné Leman, qui termine la saison au deuxième rang du classement général. Mais c’est agréable de pouvoir dominer ses rivaux pendant toute la journée grâce à une bonne stratégie et une bonne exécution. Je trouvais le moyen de prendre un peu plus de vitesse dans le haut de la piste et je gardais cet avantage jusqu’au bas de la pente. »

Le Slovène Filip Flisar a complété le podium, derrière del Bosco, qui était très heureux du résultat après une saison difficile.

« Je skiais bien, mais j’ai été malchanceux à Montafon [en Autriche], quand j’ai chuté et je me suis blessé un peu, a raconté le Montréalais d’adoption. J’ai dû rater quelques courses et je skiais bien à mon retour sans obtenir les résultats espérés. C’était frustrant. »

Ces bons résultats canadiens sont de bon augure en prévision des Championnats mondiaux de ski acrobatique, qui commenceront mardi, à Sierra Nevada, en Espagne.