Alex Harvey devient champion du monde au 50 km de ski de fond

Le fondeur québécois Alex Harvey a remporté dimanche l’épreuve du 50 kilomètres style libre lors des Championnats du monde de ski de fond de Lahti, en Finlande.

« C’est la meilleure course de ma vie », a déclaré l’athlète originaire de Saint-Ferréol-les-Neiges au terme de l’épreuve.

Harvey a habilement négocié la course, en se retrouvant dans le trio de tête avant le dernier virage. Il a dépassé ses adversaires par l’intérieur et n’a jamais regardé derrière lui par la suite, franchissant la ligne d’arrivée en 1 h 46 min 28,9 s, devant le Russe Sergey Ustiugov et le Finlandais Matti Heikkinen.

« Moi, je pense que c’est la plus belle course de sa vie, a déclaré le père du champion, Pierre Harvey, lui-même un ancien fondeur, sur les ondes de Radio-Canada. Il a contrôlé la course et il a montré son talent à tout le monde. […] On va se souvenir de celle-là pour Alex. »

Épreuve reine



Il s’agit d’une victoire d’une grande importance pour Harvey puisque le 50 km style libre constitue l’épreuve reine des Championnats du monde, la compétition phare du monde du ski de fond qui a lieu tous les deux ans. Lors des derniers Championnats du monde disputés en 2015 à Falun, en Suède, l’athlète de 28 ans avait pris le 5e rang.



La seule autre victoire d’Harvey en Championnats du monde est survenue à Oslo, en 2011, lorsque son coéquipier Devon Kershaw et lui ont remporté le sprint par équipe. Au cours de sa carrière, le Québécois a par ailleurs décroché deux médailles de bronze et une médaille d’argent lors des Mondiaux.



Alex Harvey pouvait difficilement choisir un meilleur moment pour s’illustrer sur la scène internationale, puisque les finales de la Coupe du monde de ski de fond auront lieu à Québec du 17 au 19 mars prochains.