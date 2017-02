Treize bosseurs et sauteurs représenteront le Canada aux Mondiaux de ski acrobatique

Photo: Rick Bowmer Associated Press

Sierra Nevada, Espagne — Le Canada a dévoilé lundi une partie de sa délégation en vue des Championnats du monde de ski acrobatique, qui auront lieu à Sierra Nevada, en Espagne, du 6 au 19 mars. Ainsi, le Canada a obtenu les cinq places maximum permises en bosses, autant chez les hommes que chez les dames, tandis qu’il enverra trois sauteurs aux Mondiaux. Chez les hommes, la délégation sera menée par Mikaël Kingsbury, qui vient de mettre la main sur un sixième globe de cristal consécutif de la discipline en plus de terminer au deuxième rang du classement général. Kingsbury est champion du monde en titre en bosses en parallèle et vice-champion en bosses. En 2013, il avait obtenu les résultats inverses. Celui qui prendra part à ses quatrièmes Mondiaux n’a jamais été exclu du podium. Kingsbury sera accompagné de Philippe Marquis (deuxième aux bosses en parallèle en 2015), Marc-Antoine Gagnon (médaillé de bronze en parallèle en 2015), Simon Pouliot-Cavanagh et Laurent Dumais, qui ne prendra part qu’aux duels pour ses premiers Mondiaux. Chez les dames, la délégation canadienne sera menée par Justine Dufour-Lapointe, championne du monde en titre en bosses et vice-championne en titre en parallèle. Elle sera accompagnée de ses soeurs Chloé (championne du monde 2013 en parallèle) et Maxime, qui ne prendra part qu’aux bosses en simple, ainsi que d’Andi Naude et d’Audrey Robichaud. Le Canada a pu ajouter un cinquième athlète — en duels masculins et en simple chez les dames — en raison de la présence des champions du monde en ses rangs. Afin de confirmer la sélection, Ski acro Canada a ensuite compilé tous les résultats en Coupes du monde entre le 9 décembre et le 26 février, selon un calcul attribué aux trois meilleurs résultats de chaque athlète. Les équipes de slopestyle et de demi-lune seront annoncées après les Coupes du monde de Silvaplana, en Suisse, et de Tignes, en France.