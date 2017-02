Cyclisme: Hugo Barrette remporte une médaille d’argent

Los Angeles — Le Québécois Hugo Barrette a remporté une médaille d’argent, dimanche, lors de l’épreuve du keirin à la Coupe du monde de cyclisme sur piste de Los Angeles. En finale, Barrette a été devancé de 42 millièmes de seconde par le Colombien Fabian Hernando Puerta Zapata. Le Malaisien Muhammad Shah Firdaus Sahrom (à 0,075 seconde) a complété le podium. Plus tôt dans la journée, le Madelinot avait terminé deuxième de sa vague de première ronde, à 0,148 seconde de l’éventuel médaillé d’or. Ce résultat lui avait permis d’accéder directement à la deuxième ronde où il a pris le troisième rang de sa vague, à 0,188 seconde du Japonais Kazunari Watanabe, pour se tailler une place en finale. La Britanno-Colombienne Jasmin Duehring a pour sa part remporté la médaille d’argent de la course de scratch. L’Ukrainienne Tetyana Klimchenko s’est imposée et la Britannique Elinor Barker a complété le podium.