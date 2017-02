Le Canada remporte deux médailles en synchro

Photo: Michaël Sohn Associated Press

Rostock (Allemagne) — Jennifer Abel et sa nouvelle partenaire Mélissa Citrini-Beaulieu ont remporté l’or au tremplin de 3 mètres synchro, dans le cadre du Grand Prix de Rostock, dimanche.

L’équipe formée d’Abel et de Citrini-Beaulieu est devenue le deuxième nouveau tandem canadien à décrocher une médaille, dimanche, après que Meaghan Benfeito et Caeli McKay eurent raflé l’argent à la plateforme de 10 mètres.

Abel, qui a pris part à deux Jeux olympiques, était très heureuse de son nouveau partenariat avec Citrini-Beaulieu. Les deux plongeuses ont connu un bon début et elles ont complété l’épreuve avec un pointage cumulatif de 304,08 points.

« C’était très bien de voir qu’aujourd’hui, quand elle était debout à mes côtés, nous ressentions cette énergie, a mentionné Abel. Nous sentions que nous étions tous les deux bien présentes et que nous partagions le même objectif. »

Les Néerlandaises Inge Jansen et Celine van Duijn ont terminé deuxièmes, avec un total de 285,30 points, tandis que les Allemandes Lena Hentschel et Friederike Freyer sont grimpées sur la troisième marche du podium, grâce à un total de 281,40 points.

Benfeito, qui a connu du succès pendant de nombreuses années avec la nouvelle retraitée Roseline Filion, et McKay ont obtenu 301,80 points et elles n’ont été devancées que par les Chinoises Zhang Jiaqi et Zhang Minjie, qui ont amassé un impressionnant pointage cumulatif de 327,84 points.

Les Allemandes Christina Wassen et Elena Wassen ont terminé au troisième rang, avec un total de 285,93 points.

« Je n’avais jamais pris part à une épreuve de 10 mètres en synchro auparavant. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, a indiqué McKay. J’avais beaucoup d’adrénaline et j’étais vraiment nerveuse, mais c’était amusant. »

Vincent Riendeau s’est quant à lui qualifié pour la finale à la plateforme de 10 mètres et il a terminé au sixième rang grâce à un total de 391,50 points.

Les Canadiens ont raflé quatre médailles lors du premier Grand Prix de la saison, incluant une de bronze à Abel, au 3 mètres, et une autre à Benfeito, à la plateforme, samedi.