Harvey et Valjas, au 6e rang du sprint par équipe

Photo: Adam Ihse / TT / Associated Press

Lahti (Finlande) — L’équipe canadienne composée d’Alex Harvey et de Len Valjas a terminé en sixième position du sprint par équipe aux Championnats mondiaux de ski de fond, dimanche, à Lahti, en Finlande.

Les deux fondeurs canadiens ont franchi la ligne d’arrivée avec un temps de 18:07,71, 27 secondes de plus que l’équipe de la Russie, qui a signé une victoire dramatique.

Harvey, de St-Ferréol-les-Neiges, et Valjas, de Toronto, pointaient au deuxième rang à mi-parcours, mais la seconde moitié d’épreuve s’est gâtée, notamment en raison d’une blessure de l’Ontarien.

« Len a eu le dos barré, alors nous étions un peu dans l’inconnu, a indiqué Harvey. Nous croyions au podium. Len a mieux skié que ce à quoi il s’attendait et moi, j’ai l’impression d’avoir eu ma meilleure journée de l’année. »

Repos pour Harvey

Harvey s’accordera une journée de repos complet, lundi, et il ne participera pas au 15 kilomètres classique de mercredi. Le relais sera donc sa prochaine course. Signe encourageant pour Valjas, une de ses vertèbres s’est décoincée vendredi, ce qui fait en sorte qu’il peut maintenant respirer plus aisément.

La Russie avait quant à elle une place de choix pour voir les Norvégiens et les Finlandais s’écrouler à quelques mètres de l’arrivée. Emil Iversen et Iivo Niskanen sont entrés en contact et ils ont chuté, ouvrant ainsi la porte à Sergei Ustyugov.

Ustyugov, qui avait mis la main sur une médaille d’or au skiathlon de 30 km, samedi, a terminé le parcours en 17 : 40,69 et il a devancé l’Italien Federico Pellegrino par un peu plus de deux secondes. Niskanen et la Finlande se sont finalement ressaisis pour grimper sur la troisième marche du podium.

Iversen et la Norvège ont pour leur part été les grands perdants, terminant au pied du podium.

La Norvège a cependant pu célébrer une victoire chez les dames. Maiken Caspersen Falla et Heidi Weng ont remporté l’épreuve grâce à un temps de 20:20,56. La Russie, à 5,6 secondes, et les États-Unis, à 18,4 secondes, ont complété le podium.

Les Canadiennes Cendrine Browne et Dahria Beatty se sont arrêtées en demi-finale et elles ont pris le 13e rang.