Marie-Michèle Gagnon rate le podium de peu

Photo: Jean-Christophe Bott / Keystone / Associated Press

Crans-Montana (Suisse) — La Québécoise Marie-Michèle Gagnon a raté le podium de peu et elle a dû se contenter du quatrième échelon à l’épreuve du combiné de la Coupe du monde de ski alpin, dimanche, à Crans-Montana, en Suisse.

Troisième au terme de l’épreuve du super-G, grâce à un temps de 1:21,27, Gagnon a tout juste été devancée par la Slovène Ilka Stuhec, qui a été plus rapide de 0,04 seconde (2:08,01).

« C’est un peu doux-amer. J’aurais aimé avoir le podium aujourd’hui et j’étais vraiment près », a raconté Gagnon.

Bond au classement

Même si elle a terminé au pied du podium, Gagnon est grimpée au 14e rang du classement général grâce à sa quatrième position.

« Une quatrième place, c’est toujours un bon résultat et c’est mon meilleur cette saison. C’est positif », a fait remarquer la Québécoise, qui compte cette saison une cinquième place au slalom en parallèle, lors de la Coupe du monde de Stockholm, et qui a fini sixième à deux reprises, au combiné, vendredi, et au slalom de Zagreb, en janvier.

L’Américaine Mikaela Shriffin a signé une huitième victoire en Coupe du monde cette saison, elle qui a devancé l’Italienne Frederica Brignone par sept dixièmes de seconde.

La Canadienne Candace Crawford s’est emparée de la 15e place, son meilleur résultat de la saison. Ses compatriotes Valérie Grenier et Mikaela Tommy n’ont quant à elles pas terminé la première descente.

La prochaine descente se tiendra à Jeongseon, en Corée du Sud, le week-end prochain.