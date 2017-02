Une 12e place pour Alex Harvey aux Mondiaux

Lahti, Finlande — Le Québécois Alex Harvey s’est classé 12e au sprint libre de 1,6 km au Championnat du monde de ski de fond jeudi.

La victoire est allée à l’Italien Federico Pellegrino, qui a fini 15 centièmes devant Sergey Ustyugov, de la Russie, et 44 centièmes devant Johannes Hoesflot Klaebo, de la Norvège.

Harvey, âgé de 28 ans, a dû composer avec de la neige fraîche, ce qui met l’accent sur la tactique et la préservation des forces.

« Je me suis senti bien toute la journée, a dit l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges. J’y suis peut-être allé trop facilement dans la première moitié de la qualification, mais j’ai eu beaucoup d’énergie dans la dernière montée. »

Harvey s’est retrouvé à l’arrière du peloton dans son quart de finale de six hommes jusqu’à la montée finale qui redescend rapidement vers le stade. Classé 4e au monde, il s’est placé à l’extérieur pour s’assurer une place dans les demi-finales en terminant deuxième.

Le triple médaillé en Coupe du monde, cette année, a ensuite vu sa journée prendre fin en arrivant cinquième de sa vague.

« Je me suis fait pincer à l’intérieur du dernier virage toute la journée, a déclaré Harvey. J’avais beaucoup de puissance, mais avec la neige fraîche, c’était vraiment difficile de sortir dusentier de course.

« C’était important d’être à l’avant, mais ce n’est pas vraiment moi d’être en tête. Les côtés étaient assez lents aujourd’hui, donc avec mon style de course, c’était très dur de revenir de l’arrière. »

Trois autres Canadiens y étaient : Jesse Cockey (Canmore, Alberta), Len Valjas (Toronto) et Knute Johnsgaard (Whitehorse, Yuko). Ils ont fini 47e, 48e et 53e.

Femmes

Chez les dames, la Norvégienne Maiken Caspersen Falla a triomphé devant les Américaines Jessica Diggins et Kikkan Randall, par 1,66 et 3,76 secondes.

Marit Bjoergen, de la Norvège, 15 fois championne du monde, a été écartée en quarts de finale, terminant 16e.

La Norvégienne Heidi Weng, meneuse au classement général de la Coupe du monde, a fini en septième place.

Dahria Beatty, de Whitehorse, a été la meilleure Canadienne (37e).

« J’étais vraiment plus nerveuse au cours des 24 dernières heures que je ne l’ai été pour une Coupe du monde cette année. L’atmosphère est amplifiée, a-t-elle confié. Je me sentais vraiment bien dans ma préparation de course. Quand je suis partie [jeudi], il me manquait un petit quelque chose de plus, mais c’était quand même vraiment excitant de participer à mon premier championnat du monde. »

Cendrine Browne s’est classée 48e, dix rangs devant Katherine Stewart-Jones. Les Québécoises sont originaires de Saint-Jérôme et de Chelsea.