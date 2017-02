Les organisateurs disent que les sports d’hiver sont en vogue en Asie

Le président du comité organisateur des Jeux de Pyeongchang, Lee Hee-beom, s’attend à ce que les Jeux de 2018 permettent aux sports d’hiver de développer leur popularité en Asie.

La région est traditionnellement en retard sur l’Amérique du Nord et l’Europe en matière de sports d’hiver compétitifs, mais le fait que les deux prochains Jeux d’hiver soient tenus en Asie aura un impact sur la hiérarchie mondiale, a dit Lee.

« Avec Pyeongchang 2018 et Pékin 2022, les sports d’hiver se déplaceront de l’Amérique du Nord et de l’Europe vers l’Asie, a confié Lee, qui assiste aux Jeux d’hiver asiatiques à Sapporo, au Japon. Nous compterons plus d’amateurs de sports parmi les Asiatiques grâce à Pyeongchang 2018 et Pékin 2022. »

Les Jeux de Pyeongchang seront les deuxièmes à être organisés en Corée du Sud, après ceux d’été à Séoul en 1988.

Les travailleurs de la construction mettent la touche finale aux douze stades de Pyeongchang et Gangneung, dont six nouveaux qui seraient achevés, selon les organisateurs, en moyenne à 96 %.

Les villages des athlètes et des médias, le centre de télédiffusion international et le stade en forme de pentagone qui accueillera les cérémonies d’ouverture et de fermeture seront terminés d’ici septembre.

Interrogé sur l’absence d’infrastructures sur le site des épreuves de ski alpin à Jeongseon, Lee a mentionné que des améliorations sont présentement apportées.

« Deux nouveaux hôtels sont construits, et la route vers Jeongseon passera de deux à quatre voies, a-t-il mentionné. D’ici aux JO, nous aurons de nouvelles chambres d’hôtel disponibles. La construction des stades est presque complète, donc nous pourrons bientôt nous attaquer aux routes, aux hôtels et aux restaurants. »

D’autre part, concernant la présence des joueurs de la LNH à Pyeongchang, Lee a déclaré qu’il avait récemment rencontré les dirigeants de la ligue à New York et qu’il gardait bon espoir de voir les joueurs être présents en Corée du Sud l’hiver prochain.

La Corée du Nord a sa place

Lee a également indiqué que la Corée du Nord méritait de participer aux Jeux de Pyeongchang, à condition qu’elle respecte les principes de l’olympisme.

« Le sport est distinct de la politique, a-t-il évoqué. Comme je le dis toujours, nous prônerons toujours le principe de base du CIO qui rappelle que la paix est l’une des priorités. Ceux qui veulent la paix devraient participer et pourront participer, et la Corée du Nord ne fait pas exception. Elle peut être de la partie si elle respecte l’esprit de l’olympisme. »

Les relations entre les deux Corées se sont dégradées depuis que la Corée du Nord a effectué deux tests nucléaires et lancé plusieurs missiles expérimentaux l’année dernière alors qu’elle tente de développer ses programmes balistiques et d’armements nucléaires.

La Corée du Nord participe aux Jeux d’hiver asiatiques, ce qui est un signe de sa bonne foi selon Lee.