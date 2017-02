Trois podiums pour le Canada aux Championnats Quatre Continents

Gangneung — Le Canada a atteint trois fois le podium à la compétition de patinage artistique des Quatre Continents, samedi.Les Ontariens et champions du monde Meagan Duhamel, de Lively, et Eric Radford, de Balmertown, ont mérité l’argent en couples.Dans la même discipline, les Torontois Lubov Ilyushechkina et Dylan Moscovitch ont obtenu le bronze.Chez les dames, l’Ontarienne Gabrielle Daleman, de Newmarket, a récolté la médaille d’argent.En couples, Wenjing Sui et Cong Han, de la Chine, ont remporté l’or avec 225,03 points. Duhamel et Radford ont suivi avec 212,23 et Ilyushechkina et Moscovitch avec 205,31.Duhamel et Radford ont commencé leur programme libre avec une impressionnante triple vrille, mais leur quadruple Salchow lancé côte à côte et leur triple Lutz lancé n’ont pas été aussi bons.« C’était un de ces programmes difficiles pour nous, ce qui a été un thème pour nous cette saison, a dit Radford. Mais en tenant compte de comment nous nous sentions avant ce programme long, nous sommes tous les deux très fiers de nous et nous avons fait de très bonnes choses.»« Il y a toujours des hauts et des bas pendant la saison. Nous prendrons cela comme une préparation pour les championnats du monde. »Ilyushechkina et Moscovitch ont excellé en réussissant une triple vrille, une triple boucle piquée-double boucle piquée côte à côte, un triple Salchow côte à côte et un triple flip lancé. La seule erreur frappante a été quand Ilyushechkina a tombé dans une triple boucle lancée près de la fin du programme.« C’était moins évident vers la fin mais nous sommes passés au travers, a dit Moscovitch. Dans chaque compétition cette saison nous nous sommes améliorés et nous avons travaillé fort pour continuer d’aller dans la bonne direction. »Les Ontariens Kirsten Moore-Towers, de St. Catharines, et Michael Marinaro, de Sarnia, se sont classés septièmes.Chez les femmes, Mai Mihara, du Japon, est passée de la quatrième place après le programme court à la première avec 200.85. Daleman a suivi en deuxième — son meilleur résultat international en carrière — avec 196,91. Mirai Nagasu, des É.-U., a terminé troisième avec 194,95 et Kaetlyn Osmond, de Maystown, à T.-N.L., quatrième avec 184,17.Daleman a livré une solide performance du début à la fin sauf pour un petit cafouillage au milieu quand elle est sortie du saut et qu’elle a mis une main sur la glace, après l’atterrissage d’un double Axel.« Je n’avais jamais participé à un gros championnat en menant après le programme court, donc c’était une toute nouvelle expérience, a dit Daleman. Cela n’a pas été mon meilleur patinage, mais je suis heureuse de repartir d’ici avec une médaille internationale. »Daleman et Osmond étaient les deux premières après le programme court de jeudi. Dans son programme libre, Osmond a éprouvé des difficultés après avoir débuté avec une puissante combinaison triple flip-triple boucle piquée et une autre double Axel-triple boucle piquée.Alaine Chartrand, de Prescott, en Ontario, a grimpé de la 14e à la 11e place après avoir signé le huitième meilleur programme libre.La compétition se terminera dimanche matin, avec le programme libre masculin.Les championnats Quatre Continents sont la dernière compétition avant les Championnats du monde à Helsinki, qui seront présentés du 29 mars au 2 avril.