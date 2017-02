Barrette retourne sur les lieux de son accident

Photo: Felipe Dana Associated Press

Cali — Le Québécois Hugo Barrette a tourné la page sur un moment difficile de sa carrière, vendredi, en donnant ses premiers coups de roue lors de la Coupe du monde de cyclisme sur piste de Cali, en Colombie.

Barrette et son compatriote Patrice Saint-Louis-Pivin ont fait équipe avec l’Albertain Stefan Ritter pour terminer l’épreuve du sprint par équipes en 44,704 secondes. Ils n’ont toutefois pu se qualifier pour les rondes éliminatoires puisqu’ils ont terminé neuvièmes, à 0,2 seconde de la Chine, dernière qualifiée.

Les huit premières équipes accédaient à la première ronde éliminatoire, qui devait être présentée en soirée vendredi.

Le cycliste originaire des Îles-de-la-Madeleine pourra se reprendre à l’épreuve du keirin samedi et au sprint dimanche.

Le cycliste âgé de 25 ans avait chuté lors d’une séance d’entraînement au même endroit, à l’automne 2015, après avoir traversé une barrière de sécurité en métal à plus de 80 km/h.

La force de l’impact a sectionné la barrière de sécurité et provoqué de nombreuses blessures — deux fractures aux vertèbres, une fracture du nez, une dent brisée, de multiples lacérations crâniennes et une luxation de l’épaule. Les dommages à son nez et à sa lèvre étaient tels qu’il a dû subir une chirurgie esthétique. S’il n’avait pas tourné sa tête une fraction de seconde avant l’impact, il considère d’ailleurs qu’il serait probablement décédé.

Barrette était revenu à la compétition seulement deux semaines après l’accident, et il avait décroché sa première médaille — en argent — en Coupe du monde, à Hong Kong, seulement 81 jours après sa chute. Ce résultat avait mis la table pour sa participation aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro.

Il s’agissait vendredi de la première compétition internationale de Barrette depuis sa 13e place à l’épreuve du keirin aux Jeux de Rio, l’été dernier.