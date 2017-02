La famille Kushner met un frein à l’achat des Marlins de la Floride

17 février 2017Steven Wine - Associated Press

Photo: Alan Diaz Associated Press

La famille Kushner, qui a des liens étroits avec la Maison-Blanche, a mis un frein à ses négociations dans le but d’acquérir les Marlins de Miami puisque le propriétaire de l’équipe du baseball majeur, Jeffrey Loria, serait pressenti par le président Donald Trump pour devenir le prochain ambassadeur des États-Unis en France.

Joshua Kushner, dont le frère aîné Jared est le gendre et l’un des conseillers du président américain, avait une entente préliminaire pour acheter les Marlins. Mais dans un communiqué transmis tard mercredi par son beau-frère, Joseph Meyer, la famille a dit craindre que cette transaction « puisse compliquer » la nomination du nouvel ambassadeur.

« Bien que la famille Kushner ait fait des progrès substantiels dans les discussions pour l’achat des Marlins, des rapports récents laissent entendre que M. Loria pourrait être nommé ambassadeur en France par le président Trump, lit-on dans ce communiqué. Si c’est vrai, nous ne voulons pas que cette transaction sans lien vienne compliquer ce processus et nous n’allons pas y donner suite. Les Kushner souhaitent toujours se procurer une équipe et aimeraient bien acheter les Marlins à une autre occasion. »

Première confirmation

Ce communiqué des Kushner était leur première confirmation publique de leurs négociations avec Loria.

« Notre famille entretient des relations d’amitié avec Jeff Loria depuis plus de 30 ans. Nous avons fait des affaires ensemble et avons même été propriétaires d’une équipe de niveau AAA [à Oklahoma City] ensemble. »

Joshua Kushner, qui est âgé de 31 ans, est un homme d’affaires et un investisseur new-yorkais. Il fait partie de la famille de magnats de l’immobilier menée par le paternel, Charles Kushner. Son frère Jared est l’époux d’Ivanka Trump, la fille de Donald Trump et de son ex-femme Ivana.

Charles et Jared Kushner ne feraient pas partie du groupe mené par Joshua pour l’achat des Marlins. Charles Kushner a dirigé l’entreprise familiale jusqu’à ce qu’il soit emprisonné pour évasion fiscale, contributions illégales à une campagne électorale et intimidation de témoin.

Sans commentaire

Les Marlins n’ont pas commenté la nouvelle. Le président de l’équipe, David Samson, a déclaré qu’il discuterait de l’état des négociations pour la vente de l’équipe vendredi.

D’autres acheteurs se sont manifestés. Loria pourrait maintenant reprendre les négociations avec ces autres groupes.

Le New York Post a rapporté mercredi que Loria, marchand d’art new-yorkais et ex-propriétaire des Expos de Montréal, pourrait devenir le prochain ambassadeur en France. Selon ce que rapporte le quotidien, il serait l’un des quatre candidats pressentis par le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Reince Priebus, pour ce prestigieux et important poste diplomatique.

Loria contribue depuis longtemps à la caisse du Comité national républicain (RNC), qui était dirigé par Priebus avant qu’il ne se joigne au gouvernement Trump. Les registres indiquent que Loria a contribué à hauteur de 125 000 $US à la campagne de Trump et au RNC l’automne dernier.

C’est une vieille tradition présidentielle que de remercier de généreux donateurs avec un titre d’ambassadeur.