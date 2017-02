Shiffrin augmente son avance à la Coupe du monde de ski

Photo: Gabriele Facciotti Associated Press

Stockholm — En l’absence de sa principale rivale, Mikaela Shiffrin a accru son avance au classement général de la Coupe du monde, mardi, en remportant le slalom parallèle de Stockholm. Cette 28e victoire en carrière a permis à l’Américaine d’augmenter son avance à 180 points devant la championne en titre, Lara Gut. Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, s’est inclinée en quarts de finale contre Shiffrin et elle a terminé à égalité au 5e rang. Chez les hommes, Linus Strasser a causé la surprise et l’a emporté. Les deux favoris pressentis ont perdu dès la première ronde. Marcel Hirscher, quintuple champion, a été vaincu dans les deux manches par Aleksander Aamodt Kilde. Et le champion de la Coupe du monde de slalom, Henrik Kristoffersen, a quitté le parcours lors de sa manche initiale contre Strasser.