MLS: les joueurs inquiets du décret de Donald Trump

L’Association des joueurs de la Major League Soccer a exprimé ses inquiétudes et sa déception au sujet du décret présidentiel publié par Donald Trump qui interdit l’entrée aux États-Unis aux habitants de sept pays majoritairement de confession musulmane. Le président du syndicat, Bob Foose, a déclaré que l’organisme est inquiet non seulement pour ses joueurs et leur famille, mais également pour tous les gens touchés par le décret entré en vigueur vendredi. Le syndicat a également offert son appui au capitaine de la sélection américaine, Michael Bradley, qui a décrié cette interdiction au cours d’une entrevue et sur les réseaux sociaux. La Maison-Blanche a défendu les restrictions sur l’immigration mises sur pied par le président Trump, tandis que les manifestations ont gagné la majeure partie du pays au cours du week-end. Le décret suspend également l’admission de réfugiés pendant 120 jours en plus de mettre fin de façon définitive au programme d’accueil de réfugiés en provenance de la Syrie.