Justine Dufour-Lapointe et Mikaël Kingsbury gagnent l’argent à Calgary

Deuxièmes podiums consécutifs

Calgary — Justine Dufour-Lapointe et Mikaël Kingsbury ont obtenu des médailles d’argent lors des épreuves de bosses à la Coupe du monde de ski acrobatique de Calgary, samedi.Chloé Dufour-Lapointe a obtenu la médaille de bronze chez les femmes.Ce sont les Australiens Matt Graham et Britteny Cox qui ont gagné l’or.Graham a obtenu une note de 85,34 en finale masculine pour devancer Kingsbury et sa note de 83,90. Le Français Benjamin Cavet a complété le podium avec un score de 82,89.Philippe Marquis a pris le sixième rang avec un score de 80,45.Il s’agit pour Kingsbury d’un troisième podium en quatre épreuves cette saison. Il avait triomphé à Ruka, en Finlande, et à Val Saint-Côme. C’est toutefois la première fois depuis 2010 qu’il est battu à Calgary, lui qui s’était imposé lors des six dernières années.Laurent Dumais a conclu la compétition au 10e rang. Luke Ulsifer, Kerrian Chunlaud, Zachary Hoffman, Simon Pouliot-Cavanagh, Gabriel Dufresne, Marc-Antoine Gagnon, Simon Lemieux et Brenden Kelly ont été éliminés lors des qualifications.Chez les femmes, il s’agit des deuxièmes podiums consécutifs pour les deux plus jeunes sœurs Dufour-Lapointe. Justine avait gagné à Val Saint-Côme la semaine dernière, tandis que Chloé avait aussi obtenu le bronze.Cox a survolé la compétition samedi, s’imposant à chacune des étapes. En finale, elle a obtenu une note de 82,11. Justine Dufour-Lapointe a suivi avec 80,02, puis Chloé, qui était la championne en titre, avec 75,19.Il s’agit d’une troisième victoire pour Cox cette saison, après ses triomphes à Ruka et à Lake Placid. Elle conserve donc le premier rang du classement saisonnier.Maxime Dufour-Lapointe a conclu la compétition au 13e rang et Audrey Robichaud au 15e rang. Andi Naude, Valérie Gilbert et Alex-Anne Gagnon ont été éliminées lors des qualifications.