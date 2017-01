Alex Harvey triomphe au 15 km style libre d’Ulricehamn

Ulricehamn — Alex Harvey est devenu le premier fondeur nord-américain à remporter une course individuelle du circuit de la Coupe du monde depuis sa victoire survenue il y près de trois ans, samedi, au 15 km style libre d’Ulricehamn, en Suède.Harvey, de St-Ferréol-les-Neiges, a complété la distance en 32 minutes et 46,2 secondes. Il a devancé au fil d’arrivée le Norvégien Martin Johnsrud Sundby par six secondes et le Suédois Marcus Hellner par 14,3.« C’est fabuleux !, s’est écrié Harvey, ému. Un départ individuel, une vraie course pour hommes. Tu es seul contre les autres. Je suis vraiment très heureux de pouvoir rayer cet item de ma liste d’objectifs à accomplir. »Il s’agissait de la deuxième victoire consécutive du Québécois, qui avait également enlevé les honneurs du sprint par équipes en style libre avec son coéquipier Len Valjas à la Coupe du monde de Toblach, en Italie, dimanche dernier.Valjas a terminé 35e, à 1:17, 7 secondes de Harvey, tandis que Devon Kershaw, de Sudbury, en Ontario, s’est contenté du 38e échelon, à 1:22, 2. Leur compatriote Knute Johnsgaard n’a pu prendre le départ de l’épreuve.Sundby a néanmoins creusé l’écart en tête du classement à 257 points devant le Russe Sergei Ustyugov, tandis que le Finlandais Matti Heikkinen accuse 220 points de retard sur Ustiugov. Harvey est quatrième à 47 points de Heikkinen.Plus tôt samedi, la Norvégienne Marit Bjoergen a enlevé les honneurs du 10 km style libre en 23:46, 3. Elle a du même coup signé une septième victoire à ses 15 dernières courses de 10 km style libre sur le circuit de la Coupe du monde.Il s’agissait de la première étape de la Coupe du monde à être présentée à Ulricehamn, ce qui signifie que Bjoergen a maintenant triomphé dans 37 villes-hôtes différentes depuis le début de son illustre carrière.La Finlandaise Krista Parmakoski a terminé deuxième à 10,7 secondes, et la Suédoise Charlotte Kalla a complété le podium à 24,9 de la fondeuse norvégienne de 36 ans.Cendrine Browne, de St-Jérôme, a abouti en 35e place, à 1:52 de la gagnante.La Norvégienne Heidi Weng, qui a pris le sixième rang samedi, domine le classement avec 279 points d’avance sur Parmakoski.