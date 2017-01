Maxence Parrot fait des étincelles en «slopestyle» à Laax

Le Bromontois Maxence Parrot a sorti le grand jeu, vendredi, pour s’assurer la victoire en slopestyle à la Coupe du monde de surf des neiges à Laax, en Suisse, disputée dans des conditions idéales.

Seulement troisième après la deuxième des trois manches au programme, le planchiste de 22 ans a décidé d’y aller avec une manoeuvre qu’il garde en réserve pour les moments importants.

« En raison de ma troisième place en demi-finale, je n’étais pas le dernier à descendre, a expliqué Parrot en entrevue téléphonique depuis Laax. Je n’étais donc pas assuré de gagner. Je me suis dit que j’allais mettre la barre un peu plus haute pour m’assurer la victoire. J’ai tenté un triple cork 1120 sur mon dernier saut que j’ai réussi et qui m’a procuré la note de 91 [91,58]. »

Son audace l’a donc bien servi et il a devancé ses coéquipiers Mark McMorris (88,96), de Regina, et Tyler Nicholson (85,51), de North Bay.

« C’est exceptionnel pour l’équipe canadienne, s’est exclamé Parrot au sujet de ce triplé. Nous obtenons de meilleurs résultats à chaque compétition. »

Ascension

La journée avait pourtant bien mal commencé pour Parrot. Il a effectivement chuté à sa première descente. Il s’est toutefois bien repris à sa deuxième tentative, réalisant deux triples sauts consécutifs pour un score de 89 points.

Parrot comptait jusque-là une seule autre victoire en slopestyle sur le circuit de la Coupe du monde. Il l’avait obtenue à Stoneham en janvier 2014.

Celui dont l’objectif principal cette saison est de confirmer au plus vite sa place au sein de l’équipe olympique canadienne en vue des Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud, l’an prochain, connaît un début de saison fructueux. Il mène actuellement le classement de la Coupe du monde devant l’Américain Ryan Stassel et McMorris.

En plus de sa victoire en slopestyle, il compte une victoire et une deuxième place en big air, discipline qui fera ses débuts aux Olympiques l’an prochain.