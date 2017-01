La balle au mur, la suite

Eh bien oui, la balle au mur, un des plus vieux sports du monde, est toujours vivante au Québec. Profitant de la montée du racquetball et de ses installations dans les années 1980, les adeptes de la balle au mur se sont multipliés au Québec. La quantité et surtout la qualité ont défini cette période d’or. Les Marcel Ponton, Danny Bell, Kathleen Bédard, Diane Vallée, Denis Gingras et d’autres ont été à même de faire du Québec une force respectée sur la scène mondiale. À cause du peu de couverture médiatique, ce sport demeure un des secrets les mieux gardés chez nous, ce qui n’empêche pas la relève de continuer à assurer une reconnaissance internationale du Québec dans les différentes compétitions de haut niveau.