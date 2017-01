Alex Harvey termine au pied du podium

Obertsdorf (Allemagne) — Le Québécois Alex Harvey a terminé quatrième du skiathlon 20 km de la Coupe du monde d’Obertsdorf, troisième étape du Tour de ski, tandis que son compatriote Devon Kershaw a pris le 10e rang.

Le fondeur de St-Ferréol-les-Neiges a franchi les 10 km style classique et les 10 km style libre en 48 min 43’1, à 1,7 seconde seulement du Suisse Dario Cologna, médaillé de bronze.

« C’est mon meilleur résultat de la saison, donc je suis vraiment heureux, a déclaré le skieur de 28 ans par communiqué. Les choses se sont déroulées exactement selon le plan. J’avais vraiment de bons skis encore une fois et mon corps se sentait bien. Après avoir regardé les filles, je savais que ce serait une course serrée. J’ai vraiment pensé que j’allais être sur le podium aujourd’hui, mais il m’en a manqué un peu. »

Le tout pour le tout

Harvey a tenté le tout pour le tout pour décrocher une médaille lors de la dernière montée, mais il a manqué d’énergie pour le sprint final.

« J’étais quatrième au pied de la montée et j’ai dépassé le skieur français, mais [Sergey] Ustiugov [le vainqueur] était plus fort que tout le monde et je suis retourné au quatrième rang. »

C’est le Russe Sergey Ustiugov qui a remporté l’épreuve, en 48 min 40’4. Il a battu au sprint final le Norvégien Martin Johnsrud Sundby, qui a terminé six dixièmes derrière.

Kershaw a franchi la distance en 48 min 47’4, soit 7,4 secondes plus lentement que le vainqueur. Len Valjas (50 min 51 sec) et Graeme Killick (52 min 14’1)) ont pris les 37e et 50e échelons.

Ustiugov a gagné les trois premières étapes de ce Tour de ski, mais Sundby mène toujours le classement général de la Coupe du monde en vertu de ses 682 points. Ustiugov s’est hissé au troisième rang, à 400 points.

Le Norvégien Haagen Finn Krogg, qui n’a pas terminé l’épreuve, est deuxième, à 455. Harvey, qui occupe le troisième rang du Tour de ski, s’est quant à lui hissé en sixième place, avec 339 points.

Chez les dames, la Suédoise Stina Nilsson a devancé Jessica Diggins de deux dixièmes de seconde pour gagner le skiathlon 10 km.

Nilsson, médaillée d’argent aux Championnats du monde, a terminé en force pour gagner la course de 5 km style classique et 5 km style libre en 27 min 23’8. Heidi Weng, meneuse au classement de la Coupe du monde, a pris le troisième rang.

Weng a terminé à 1,5 seconde de Diggins, mais devant sa coéquipière norvégienne Maiken Caspersen Falla (27 min 27’1) et l’Américaine Sadie Bjornsen (27 min 31’9), qui a battu l’Allemande Nicole Fessel à la photo-finish.

Nilsson mène le Tour de ski par 4,0 secondes devant Weng, qui a accru son avance en tête du classement. Elle compte 786 points après 12 épreuves. Ingvild Flugstad Oestberg, une autre Norvégienne, est deuxième à 723 points.