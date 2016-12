Baseball: le Canada aura de nouveau Ernie Whitt comme gérant

Ottawa — Ernie Whitt sera de nouveau le gérant de l’équipe canadienne à la Classique mondiale de baseball, en mars. Il était aussi le responsable lors de l’édition inaugurale, en 2006, ainsi qu’en 2009 et en 2013. Son groupe d’adjoints comprend Larry Walker, Denis Boucher, Paul Quantrill, Tim Leiper et Greg Hamilton. «Je suis extrêmement honoré et emballé de reprendre mes fonctions, a dit Whitt, qui a joué pendant 15 ans dans les grandes ligues. Vu que le tournoi est court, je crois que la continuité dans notre personnel va être bénéfique. Nous avons bien hâte au tournoi.» Le Canada va débuter la première ronde le 9 mars contre les Dominicains au Marlins Park, à Miami. Les États-Unis et la Colombie font aussi partie du groupe C. Le Canada ne s’est pas qualifié pour le deuxième tour en 2013. La République dominicaine a battu Porto Rico 3-0 en finale.