Dopage: Poutine demande à ses diplomates d’exiger des changements

Moscou — Le président russe, Vladimir Poutine, a demandé à ses diplomates qu’ils exigent des modifications aux règlements antidopage internationaux, à la suite du scandale de dopage institutionnalisé qui a éclaboussé son pays.

Poutine a mentionné au ministère des Affaires étrangères qu’il devrait tenter de faire modifier le traité clé qui encadre le travail antidopage dans le monde. Il a ajouté que les diplomates russes qui travaillent avec l’UNESCO devraient tenter de « raffiner » la Convention internationale contre le dopage dans le sport afin que « les règlements soient justes et totalement transparents ».

Poutine n’a pas précisé quels changements devraient être apportés ni suggéré la façon d’y parvenir. Il a fait ces déclarations lors d’une rencontre mardi avec les athlètes paralympiques russes, qui devaient être appelés « Athlètes paralympiques de la Russie » pendant les Jeux plus tôt ce mois-ci en vertu de la sanction imposée par le Comité international paralympique relativement au scandale de dopage institutionnalisé qui a secoué le pays.

Ce traité est le document fondateur du système antidopage mondial prôné par l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui a accusé la Russie d’avoir mis en place un système de dopage institutionnalisé dans de nombreuses disciplines sportives.

L’ex-directeur du laboratoire antidopage de Moscou Grigory Rodchenkov a déjà dit qu’il avait aidé les athlètes russes à utiliser des drogues de performance et à en éliminer les preuves, notamment lors des Jeux de Sotchi en 2014.

Le gouvernement russe a déclaré que ses athlètes et lui avaient été injustement salis.

La convention a été adoptée en 2005 et requiert 187 signataires, dont celles de la Russie et des États-Unis, afin de suivre les règlements de l’AMA relatifs aux tests antidopage sans préavis pour les athlètes et autres dispositions antidopage. Les pays peuvent proposer des modifications lors d’une conférence qui se tient tout les deux ans à Paris. La dernière séance du genre a eu lieu en septembre dernier.