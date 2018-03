La LNH se penche sur l’obstruction envers les gardiens

Boca Raton — La réunion des directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey a été accaparée par l’obstruction envers les gardiens de but, lundi. Les directeurs des 31 équipes du circuit Bettman ont passé plus de trois heures à réviser la règle qui en a fait rager plus d’un cette saison. Les entraîneurs ont pu contester les jeux au cours desquels ils jugeaient qu’on avait commis ou non de l’obstruction envers le gardien. Les arbitres révisent alors le jeu sur une tablette, au banc des punitions, tout en étant en communication avec le département des opérations hockey de la ligue. Certaines des décisions ont rendu furieux joueurs et entraîneurs. Colin Campbell, le vice-président principal aux opérations hockey de la LNH, a revu certaines séquences avec les directeurs généraux réunis à Boca Raton. Il leur a demandé de voter sur chacun des jeux, à savoir si, selon eux, il s’agissait d’obstruction ou non, afin de leur démontrer à quel point il est difficile d’arriver à un consensus.