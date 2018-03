Patinage de vitesse: Boutin, Girard, Hamelin et St-Gelais toujours dans la course aux mondiaux

Kim Boutin, Samuel Girard et Charles Hamelin ont réussi à franchir les qualifications sur chaque distance individuelle aux Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste, tandis que Marianne St-Gelais a survécu à un début de journée difficile pour finalement accéder à l’étape suivante sur deux des trois distances.

Boutin, de Sherbrooke, Girard, de Ferland-et-Boilleau, et Hamelin, de Sainte-Julie, participeront aux demi-finales du 1500 mètres et aux quarts de finale du 500 m samedi, ainsi qu’aux quarts de finale du 1000 m dimanche. Pour leur part, St-Gelais, de Saint-Félicien, et Jamie MacDonald, de Fort St. James, C.-B., ont obtenu leur billet seulement au 500 m et au 1000 m. Le Montréalais Pascal Dion a été éliminé lors des qualifications sur les trois distances.

Chute

St-Gelais a commencé la journée de vendredi du mauvais pied à l’aréna Maurice-Richard. Elle était deuxième de sa vague de 1500 m dans la ligne droite avant le dernier virage quand son patin a accroché celui d’une rivale, ce qui a provoqué sa chute. Elle a donc terminé la course en dernière position et a été éliminée, en plus de subir une légère contusion à un genou.

« J’ai été trop gourmande », a reconnu la patineuse âgée de 28 ans, qui en est à sa dernière compétition en carrière. « J’aurais dû rester en deuxième position [les trois premières se qualifiaient pour les demi-finales] et ne pas pousser pour gagner. »

St-Gelais a connu des Jeux olympiques difficiles le mois dernier à Pyeongchang, en Corée du Sud, ayant été incapable d’ajouter une quatrième médaille à sa collection. Vendredi, elle a été en mesure de rebondir rapidement.

« Je me disais : “Comment ça ? Ça ne m’arrive pas en 10 ans, puis là, c’est deux en deux” », a raconté St-Gelais au sujet de sa chute au 1500 m, qui rappelait celle lors des demi-finales sur la même distance à Pyeongchang.

« Ça n’aurait rien donné de casser un mur ou d’envoyer promener tout le monde, ça n’aurait rien changé au dénouement, a-t-elle ajouté. C’est fâchant de terminer mon 1500 m sur une chute, mais ça ne définira pas ma carrière. Ça me met un bâton dans les roues pour le reste des Championnats mondiaux, mais ce n’est pas fini. »

En après-midi, St-Gelais a d’abord rebondi en remportant sa vague des qualifications au 500 m en ravissant le premier rang à la Chinoise Chunyu Qu à la ligne d’arrivée. La détentrice de trois médailles olympiques d’argent a ensuite gagné sa vague de qualifications au 1000 m, sortant indemne d’un dépassement risqué de Qu, qui a d’ailleurs reçu un carton jaune pour ses agissements dans cette course.

« J’ai eu une petite frayeur parce que mon sport a parfois été difficile à comprendre dans les dernières semaines, a mentionné St-Gelais. Mais bravo aux arbitres. Ils ont pris la bonne décision. »

Boutin dans les pattes

Double vice-championne du monde en titre, St-Gelais accrochera ses patins à la fin des Mondiaux, dimanche. Elle aura fort à faire pour partir à la retraite avec la couronne, mais elle a rappelé que ce n’est pas mission impossible.

Elle pourrait toutefois avoir sa coéquipière Boutin dans les pattes. Triple médaillée aux Jeux de Pyeongchang, Boutin a dominé sa vague de qualifications sur chacune des trois distances.

Girard a imité Boutin, connaissant une journée parfaite. Hamelin a finalement pris le deuxième rang de sa vague de qualification au 1000 m.

« C’était l’objectif : se classer pour les rondes finales sur chaque distance, peu importe si c’est en terminant premier, deuxième ou troisième, a noté Hamelin. C’est mission accomplie. Je me sentais super bien sur la glace. »

Hamelin, qui célébrera son 34e anniversaire de naissance le mois prochain, a annoncé plus tôt cette semaine qu’il reportait sa retraite d’au moins une saison.

« Savoir que je vais continuer la saison prochaine, je pense que ça me permet d’aborder le championnat avec plus de légèreté, a-t-il noté. On peut voir le résultat sur la glace. Encore [jeudi] à l’entraînement, j’ai fait des temps que je n’avais pas réussis depuis vraiment longtemps.

« Ça augure bien pour le reste du week-end. »