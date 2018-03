Le Canada égale sa plus importante récolte de médailles aux Jeux paralympiques

Pyeongchang — Les biathloniens canadiens ont offert trois autres médailles au Canada au septième jour de compétitions des Jeux paralympiques de Pyeongchang, permettant au pays d’égaler la plus importante récolte de médailles de son histoire à ces Jeux.

Les 19 médailles du Canada — six d’or, une d’argent et 12 de bronze — lui permettent d’égaler la marque établie aux Paralympiques de Vancouver, en 2010. Comme le pays est assuré d’une autre médaille dimanche avec sa participation à la finale du parahockey, le Canada établira donc une nouvelle marque.

Après avoir gagné une médaille d’argent et deux de bronze en Corée du Sud, Mark Arendz est finalement monté sur la plus haute marche du podium vendredi, en gagnant la médaille d’or au 15 km debout.

Arendz a franchi la distance en 42 minutes, 52,2 secondes (42:52, 2) et a été parfait au tir.

Cette quatrième médaille lui a également permis de devenir le Canadien le plus médaillé de ces JP devant Mollie Jepsen, qui rapportera trois récompenses dans ses valises. L’athlète de 28 ans avait aussi gagné deux médailles aux Paralympiques de Sotchi, en 2014.

« Chaque fois que je suis monté sur le podium cette semaine, je n’ai pas arrêté de me dire que je voulais entendre “champion paralympique” avant mon nom, a avoué l’athlète de l’Île-du-Prince-Édouard. Je ne voulais rien de moins qu’entendre jouer l’hymne de mon pays. J’ai vu la feuille d’érable du haut du podium trois fois cette semaine, mais la voir finalement de la plus haute marche, c’est un sentiment merveilleux. »

L’Ontarien Collin Cameron a ajouté à son palmarès. Celui qui est devenu plus tôt cette semaine le premier athlète canadien à gagner une médaille en ski paranordique assis a obtenu son deuxième podium des Jeux, une médaille de bronze au 15 km en biathlon.

Cameron avait également terminé quatrième au sprint en ski de fond, mercredi.

« C’est formidable. Celle-là me fait beaucoup de bien, a-t-il dit. C’est comme une rédemption. Après le sprint, je la voulais vraiment. »

Pourtant, Cameron n’a pas lancé sa journée dans des conditions optimales.

« Je n’ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je n’arrivais pas me calmer. Mon entraîneur m’a dit que certains athlètes ont réalisé leurs meilleures performances après une mauvaise nuit de sommeil. Je me suis dit que je devais me calmer. Dès le premier tour, j’ai fait le vide et je me suis concentré sur mon rythme. Je suis venu ici dans l’espoir de monter sur le podium en ski de fond, et je rentre à la maison avec deux médailles en biathlon. Je ne m’y attendais pas. »

Brittany Hudak est quant à elle devenue la première Canadienne à gagner une médaille en biathlon à ces Jeux, ayant enlevé la médaille de bronze au 12,5 km debout. Il s’agit de la première médaille paralympique de l’athlète de 24 ans qui en est à sa deuxième participation aux JP.

« Cette journée a été irréelle. J’ai vécu tellement d’émotions, a lancé l’athlète de Prince Albert, en Saskatchewan. Tout au long de la course, je me suis efforcée de penser au processus. Je voulais me concentrer sur le tir parce que je savais que cela ferait une différence aujourd’hui.

« Je savais que j’étais en position pour gagner une médaille lorsque j’ai entrepris le dernier tour. Tout le monde me criait de continuer. Emily [Young, septième] n’a pas arrêté de crier, et je me suis accrochée. Je respirais difficilement et j’ai tout donné. J’étais tellement fatigué à la ligne d’arrivée que j’ai failli m’écrouler. »

Défaite crève-coeur au curling

Au curling en fauteuil roulant, le Canada, mené par le capitaine Mark Ideson, a subi une défaite crève-coeur en demi-finales, alors que les Chinois ont signé une victoire de 4-3 sur la toute dernière pierre de la rencontre.

Ideson et sa troupe joueront maintenant pour la médaille de bronze contre le pays hôte, la Corée du Sud.

Les Jeux de Pyeongchang sont donc les premiers où le Canada ne remportera pas la médaille d’or au curling depuis l’ajout de la discipline au programme paralympique en 2006, mais l’équipe améliorera son résultat des Championnats du monde, une cinquième place inscrite ici, il y a un an.

« Vous savez quoi ? Je suis fier. Je suis vraiment fier de la façon dont l’équipe a joué, a dit Ideson. Nous nous sommes placés en bonne position pour obtenir une médaille et nous avons bien joué. »

En parasurf des neiges, les meilleures performances du Canada au banked slalom — présenté pour la première fois aux JP — ont été réalisées par l’Albertaine Michelle Salt et la Québécoise Sandrine Hamel, qui ont toutes les deux terminé au cinquième rang dans les catégories LL1 et LL2 (déficience aux membres inférieurs) respectivement.

« Je suis très fière de ce que j’ai accompli. Je suis heureuse d’avoir eu la chance d’être la première personne à représenter mon pays dans ma catégorie, a indiqué Hamel, de Saint-Sauveur. Bien sûr, il est toujours possible de s’améliorer, mais je suis impatiente de voir ce que l’avenir me réserve. »