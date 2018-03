Le Canada passe en finale du parahockey au Jeux de Pyeongchang

Pyeongchang — S’il n’y avait pas de médaille en jeu lors du jour 6 des Jeux paralympiques de Pyeongchang, le Canada s’est tout de même assuré d’en ajouter une à sa récolte de 16 médailles jusqu’ici.

L’équipe canadienne de parahockey a facilement vaincu la Corée du Sud 7-0 en demi-finales, pour s’assurer d’au moins la médaille d’argent.

Le Canada a inscrit quatre buts dès le premier vingt pour mettre le match hors de portée des Coréens, qui n’ont réussi que deux tirs au but. Tyler McGregor et Billy Bridges ont marqué deux fois. McGregor a ajouté deux aides et Bridges s’est aussi fait complice d’un but. Greg Westlake, Dom Cozzolino et Liam Hickey ont marqué les autres buts des vainqueurs. Westlake a terminé la rencontre avec trois points.

Corbin Watson et Dominic Larocque se sont partagé le travail devant le filet. Jae-Wong Lee a fait face aux 24 lancers du Canada.

« Nous étions tendus au début, les cinq ou six premiers tirs que nous avons tentés ont raté la cible, a raconté le capitaine Westlake. Tout le monde a gardé son calme et les réactions sur le banc ont été très positives, c’est ce qu’il faut dans les matchs importants. Nous avons fini par trouver le fond du filet et nous ne nous sommes plus arrêtés. C’est une bonne leçon pour le prochain match. »

« Nous avons eu des chances très tôt, et lorsque nous avons finalement marqué le premier but, il a vraisemblablement entraîné les autres, a pour sa part analysé l’entraîneur-chef, Kan Babey. Je pense que notre meilleure période du match a été la première, car elle a donné le ton au reste de la rencontre. »

Le Canada affrontera les États-Unis en finale. Ces derniers ont obtenu leur laissez-passer pour le match ultime en triomphant de l’Italie 10-1. La rencontre pour la médaille d’or sera présentée dimanche.

Curling

Au curling en fauteuil roulant, la matinée a été fructueuse pour l’équipe du capitaine Mark Ideson, qui a accédé à la demi-finale en battant l’Allemagne 6-2. Dans son deuxième match de la journée, il a vaincu la Finlande 8-4 pour porter sa fiche à 9-2 et conclure le tournoi à la ronde au premier rang.

« On se sent bien, mais la semaine a été très longue, a confié Ideson. On a l’impression que tout le monde est fatigué. Nous n’avons pas beaucoup dormi [mercredi]. Je suis vraiment très fier de la manière dont tout le monde a joué [jeudi]. »

« Maintenant, nous devons jouer les uns pour les autres. […] Notre équipe comprend 10 membres, elle n’est pas seulement composée des cinq joueurs sur la glace. Nous avons un personnel de soutien solide, qui a travaillé d’arrache-pied pendant toute la semaine. Ensemble, si nous nous en tenons à notre plan, tout ira bien pour le mieux. »

En demi-finale, le Canada affrontera la Chine.

Les classements des médailles sont demeurés inchangés. Avec 16 médailles — cinq d’or, une d’argent et 10 de bronze —, le Canada occupe le troisième rang au total des médailles, à égalité avec l’Ukraine, derrière les États-Unis (21) et les athlètes paralympiques neutres de la Russie (17). Avec cinq médailles d’or, il occupe le quatrième rang, à égalité avec la France et l’Ukraine, derrière les États-Unis (8), la Russie (6) et la Slovaquie (6).

Finalement, ses 16 médailles jusqu’ici lui ont permis d’égaler sa récolte des Jeux paralympiques de Sotchi, en 2014.