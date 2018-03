On ne parle pas encore de commotion cérébrale dans le cas d'Andrew Shaw

Le diagnostic n’est pas définitif, mais pour l’instant, on ne parle pas de commotion cérébrale dans le cas d’Andrew Shaw à la suite du violent choc avec Greg Pateryn des Stars de Dallas mardi, au Centre Bell.

C’est ce qu’a fait savoir l’entraîneur-chef Claude Julien lors de son point de presse de jeudi, à quelques heures du match entre le Canadien et les Penguins de Pittsburgh.

Invité à présenter un bilan de l’état de santé du combatif attaquant, Julien, prudent dans sa mise à jour, a déclaré que Shaw est évalué sur une base quotidienne par les médecins de l’équipe.

« Il se sent beaucoup mieux depuis les deux derniers jours. Il est chez lui et, de ce qu’on a vu de sa situation, on est plus encouragés [...]. Il fait de bons progrès présentement. Encore là, on ne sait jamais. Ça n’a pas été diagnostiqué comme une commotion, mais on traite [la blessure] quand même de la même façon. C’est plus ou moins ce qui se passe présentement. Je ne sais pas si on va le voir ce soir [jeudi] à l’aréna. Je n’ai pas tous les détails, mais je sais que j’ai au moins eu des renseignements positifs dans son cas », a déclaré Julien.

Mise en échec

L’incident est survenu à mi-chemin de la troisième période, lorsque Shaw a donné une mise en échec à Pateryn, près de la ligne bleue des Stars. À l’impact, la tête de Shaw a cogné sur le casque de Pateryn et l’attaquant du Canadien semblait déjà avoir perdu conscience lorsqu’il est tombé sur la patinoire. Puis, pendant qu’il était étendu sur la glace et sans défense, Pateryn lui a donné deux coups de poing au visage.

Après le match, Pateryn, un ancien du Canadien, avait critiqué le style de jeu de Shaw, qui a souffert d’au moins deux commotions cérébrales durant sa carrière.

Shaw n’est pas le seul joueur chez le Canadien à avoir été victime d’une commotion cérébrale cette saison. Ce fut le cas de Phillip Danault, en janvier, et des gardiens Al Montoya, en novembre après une rencontre à Winnipeg, et Carey Price, après le match du 20 février contre Philadelphie.

Dans de tels cas, a déclaré Julien, l’extrême prudence est de mise dans toutes les circonstances et un joueur qui subit une commotion cérébrale ne jouera pas s’il n’est pas rétabli à 100 %.

« Peu importe le temps de l’année, peu importe la situation de l’équipe, qu’on soit dans les séries, qu’on n’y soit pas, que ce soit le début de saison, le milieu de saison, jamais, jamais on ne va [courir un risque] avec un joueur qui a une commotion. »

« Il y a des choses qu’on ne comprend pas encore dans ce domaine-là, mais jamais on ne va risquer la carrière d’un joueur, ou la vie d’un joueur, pour une commotion. Il faut faire confiance à l’organisation. On ne prend pas de risque de ce côté-là. Jamais. Je suis derrière elle à 100 %. La vie d’un joueur est plus importante que le métier et c’est de cette façon que l’organisation l’aborde. »

Dans les cas de Montoya et de Price, tous deux atteints par des tirs frappés sur le masque, ils n’avaient pas quitté la patinoire. Ce n’est que dans les jours qui ont suivi que les symptômes de commotion cérébrale se sont manifestés. Ça ne veut pas dire que de telles situations sont gérées différemment selon que la victime soit un gardien ou un joueur. Là-dessus, Julien a tenu à être clair.

« Le protocole fonctionne toujours de la même façon. Je ne suis pas docteur, mais une commotion, ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite. Ça peut arriver plus tard. Sur le coup, tout est beau et c’est le lendemain que le joueur ne se sent pas bien. On ne peut pas prédire les choses. C’est un sujet qui ne m’appartient pas, mais je sais comment les docteurs gèrent ces situations-là. Les gardiens sont soignés de la même façon. »

Price progresse

Avant que Julien ne présente sa mise à jour de l’état de santé de Shaw, il a vu Price participer à une première séance d’entraînement avec ses coéquipiers en près d’un mois.

Mais bien que Price fasse des progrès, Julien a confirmé que le vétéran gardien ne sera pas en uniforme contre les Penguins.

Jeudi, il s’est présenté sur la patinoire vers 10 h 30 en compagnie de l’instructeur des gardiens Stéphane Waite et y est demeuré lorsque la séance d’entraînement s’est amorcée, à 11 h.

Price, qui n’a pas rencontré les médias, avait recommencé à patiner en solitaire il y a quelques jours.

Phillip Danault, de son côté, a raté la séance d’entraînement en raison de raideurs au cou.

Rappelé mercredi après le match du Rocket de Laval à Toronto, Michael McCarron était sur la glace à Brossard. Cependant, il ne sera pas de la rencontre face aux Penguins, a fait savoir Julien.