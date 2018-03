Raonic atteint le quatrième tour au tournoi d’Indian Wells

Indian Wells — Milos Raonic a poursuivi sa progression en disposant du Portugais Joao Sousa 7-5, 4-6, 6-2 au troisième tour du tournoi d’Indian Wells, mardi.

Raonic, qui occupe présentement le 38e échelon mondial, a décoché 12 as et scellé l’issue de la rencontre en deux heures et 11 minutes. L’Ontarien, originaire de Thornhill, a également limité son adversaire à seulement trois balles de bris, bien qu’il ait concédé son service à deux reprises.

Au prochain tour, Raonic affrontera le vainqueur du duel entre le Chypriote Marcos Baghdatis et l’Israélien Dudi Sela.

Le Français Gaël Monfils s’est retiré de son match contre son compatriote Pierre-Hughes Herbert en raison d’une blessure au dos, alors qu’il tirait de l’arrière 6-2, 3-1.

Monfils a profité d’une pause de huit minutes au deuxième set afin de demander l’intervention du thérapeute pour soulager sa douleur au dos, avant de retourner sur le terrain et d’être brisé au quatrième jeu. Il s’est ensuite rendu au filet et a serré la main de son adversaire.

Herbert a mis la table pour un duel de quatrième tour contre l’Allemand Philipp Kohlschreiber, qui a renversé la deuxième tête de série Marin Cilic 6-4, 6-4.

Cilic a gagné 19 des 23 points avec sa première balle, mais n’a pu convertir la moindre de ses quatre balles de bris contre Kohlschreiber, qui a mis un terme à une séquence de 12 défaites contre des adversaires du top-10 mondial.

L’Argentin Juan Martin del Potro a pris la mesure de l’Espagnol David Ferrer 6-4, 7-6 (3).

Le compatriote de Del Potro, Leonardo Mayer, a vaincu le qualifié japonais Taro Daniel 6-4, 6-1.

Du côté des dames, Simona Halep est en voie de conserver son titre de no 1 mondiale après avoir vaincu la Chinoise Wang Qiang 7-5, 6-1 au quatrième tour.

Halep a porté sa fiche à 17-1 cette saison et doit seulement atteindre la finale pour s’assurer de demeurer au sommet du classement mondial de la WTA. Sinon, Caroline Wozniacki, qui a défait Halep en finale des Internationaux d’Australie en janvier, pourrait lui soutirer le titre — à condition qu’elle gagne le tournoi. Halep et Wozniacki sont les seules ex-championnes du tournoi d’Indian Wells toujours en lice du côté des dames.

La Roumaine affrontera au prochain tour la Croate Petra Martic, qui a battu la Tchèque Marketa Vondrousova 6-3, 7-6 (4) plus tôt mardi.

De son côté, le parcours de l’adolescente américaine Amanda Anisimova a pris fin lorsqu’elle a plié l’échine 6-1, 7-6 (2) devant la Tchèque Karolina Pliskova.

Cette dernière a rendez-vous en quarts de finale avec Naomi Osaka, qui a disposé de la Grecque Maria Sakkari 6-1, 5-7, 6-1.