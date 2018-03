Ottawa appuie la candidature nord-américaine

Toronto — Le gouvernement fédéral a officiellement appuyé la candidature nord-américaine en vue de l’obtention de la Coupe du monde 2026 de football, en promettant 5 millions en aide immédiate si la candidature commune devait l’emporter. Le Canada, les États-Unis et le Mexique sont unis contre le Maroc afin d’obtenir la compétition. Leur candidature sera déposée à la FIFA à la fin de la semaine et une décision sera prise le 13 juin prochain. L’annonce de mardi est la dernière en lice visant à démontrer que la candidature est sur la bonne voie. Vancouver, Edmonton, Toronto et Montréal, nommées comme villes hôtesses potentielles, ont déjà appuyé la candidature.