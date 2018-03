Ovechkin atteint le plateau des 600 buts

Alex Ovechkin est devenu le 20e joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 600 buts, lundi soir, lors du match opposant les Capitals de Washington aux Jets de Winnipeg. Le capitaine des Capitals de Washington a enfilé l’aiguille à deux reprises, ce qui lui a permis d’atteindre cette prestigieuse marque à son 990e match de saison régulière. Ovechkin a rejoint Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Brett Hull parmi le club très sélect des joueurs ayant marqué 600 buts en moins de 1000 matchs. Kuznetsov a trouvé la façon de célébrer l’exploit de son coéquipier en procurant la victoire aux Capitals, marquant lors d’une échappée. À 32 ans, Ovechkin est présentement le meneur chez les buteurs de la LNH, ce qui rend son exploit d’autant plus impressionnant. Aucun joueur âgé de 32 ans et plus n’a été le meilleur buteur du circuit depuis Phil Esposito en 1974-1975.