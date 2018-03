Le Canadien clôt un voyage difficile avec une défaite contre les Blue Jackets

Columbus — Le défenseur Seth Jones a marqué deux buts en avantage numérique en première période et il a guidé les Blue Jackets de Columbus vers une victoire de 5-2 aux dépens du Canadien de Montréal lundi soir au Nationwide Arena.

Les Blue Jackets, qui se battent pour une place dans les séries éliminatoires, ont signé une cinquième victoire consécutive. Quant au Canadien, il a complété un périlleux voyage de six matchs en moins de deux semaines à l’étranger avec un dossier de 1-3-2.

Les hommes de Claude Julien avaient pourtant bien amorcé ce périple en défaisant les Islanders de New York 6-3 à Brooklyn, le 2 mars. Ils ont cependant perdu en temps supplémentaire face aux Bruins de Boston et au Ligtning de Tampa Bay, et à la régulière au New Jersey et en Floride.

Avant de subir une blessure qui l’a fait rater la troisième période, Jones a inscrit ses 14e et 15e de la saison dans un intervalle d’un peu plus de six minutes aux dépens de Charlie Lindgren.

Le jeune gardien du Tricolore connaît des moments difficiles alors qu’il a connu un troisième match de suite lors duquel il accordait au moins cinq buts.

Nick Foligno, au premier vingt, Boone Jenner, tôt en deuxième période, Ian Cole, avec un peu plus de deux minutes à jouer au troisième vingt, ont également déjoué Lindgren, qui a fait face à 25 rondelles.

C’est un tir de plus que les hommes de Claude Julien ont récolté… lors de la seule troisième période face à Sergei Bobrovsky, qui n’a pas bronché pendant les 20 dernières minutes de la rencontre.

Brendan Gallagher (25e), dès la 34e seconde de jeu, et Jonathan Drouin (11e), avec environ six minutes à jouer à la période médiane, sont parvenus à déjouer le solide gardien des Blue Jackets, qui a reçu 40 tirs.

Dans le volet des bonnes nouvelles, le but de Gallagher lui a permis d’éditer un sommet personnel en carrière à ce chapitre.

Sur son but, par ailleurs, le défenseur Jeff Petry a égalé une marque individuelle en récoltant une 23e mention d’aide cette saison.

Le Canadien n’aura pas beaucoup de temps pour se remettre de ce difficile séjour à l’étranger puisqu’il sera de retour sur la patinoire dès mardi soir pour y affronter les Stars de Dallas et Alexander Radulov.