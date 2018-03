Woods procure à la PGA ses meilleures cotes d’écoute en cinq ans

Photo: Mike Carlson Associated Press

Orlando — De retour au jeu après avoir subi une quatrième opération au dos, Tiger Woods était à un coup de s’offrir une chance de l’emporter, et le circuit de la PGA a enregistré ses meilleures cotes d’écoute en cinq ans. NBC Sports Group a affirmé que la partie finale du Championnat Valspar lui a valu une cote de 5,11, une augmentation de 190 % par rapport à l’année précédente et la cote la plus élevée pour la télédiffusion d’un tournoi de la PGA depuis la victoire de Woods au Championnat des joueurs en 2013 — outre les tournois majeurs. Le réseau Golf Channel diffusait deux heures de la partie finale avant de céder l’antenne à NBC et a obtenu une cote de 1,65, sa cote la plus élevée depuis que le réseau a commencé à présenter les premières heures des parties en 2009.