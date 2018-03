Meaghan Benfeito se classe 10e à Pékin

Pékin — Meaghan Benfeito s’est arrêtée en demi-finales à la tour de 10 m en Série mondiale de plongeon, dimanche. La Montréalaise a terminé 10e.

Son pointage de 311,80 lui a valu le cinquième rang de sa vague de demi-finales, ce qui n’a pas été suffisant afin de passer à la ronde ultime, puisque seules les trois premières plongeuses y accédaient.

Son troisième plongeon a été son meilleur, les juges lui accordant une note de 69,30 qui l’a provisoirement classée quatrième. Son plongeon suivant a toutefois été sa note la plus faible de la journée, soit 54,40 points, et a finalement replacé Benfeito au cinquième rang de sa demi-finale, et ce, pour de bon. Elle a finalement pris la 10e place.

Caeli McKay, de Calgary, avec qui Benfeito a terminé cinquième à l’épreuve synchro à la tour de 10 m vendredi, a terminé tout juste devant sa compatriote en demi-finale avec un pointage de 329,20, bon pour la huitième place.

Les Chinoises Jiaqi Zhang (439,10 points) et Qian Ren (432,30 points) ont remporté l’or et l’argent, tandis que la Nord-Coréenne Kuk Hyang Kim (369,55 points) est venue compléter le podium.

Cette tranche de la Série mondiale s’est conclue avec un monopole des médailles d’or pour la Chine, qui a triomphé 10 fois.