King s’oppose aux matchs trois de cinq chez les hommes

Singapour — L’Américaine Billie Jean King aimerait voir disparaître les matchs trois de cinq dans le volet du simple masculin des tournois du Grand Chelem. King soutient que les hommes et les femmes devraient disputer le même nombre de sets lors des tournois majeurs, comme c’est le cas sur les circuits de l’ATP et de la WTA. King croit que les matchs trois de cinq sont trop exigeants. King a notamment fait allusion à la finale des Internationaux d’Australie de 2012, que Novak Djokovic a remportée face à Rafael Nadal à l’issue d’un marathon de 5 heure 53 minutes. King, qui s’est battue pour que les femmes héritent des mêmes droits et privilèges que les hommes pendant sa carrière de joueuse, est persuadée que ce match a eu pour effet de couper un an à la carrière des deux joueurs.