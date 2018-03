Les patineurs de vitesse Charles Hamelin et Marianne St-Gelais ont mis un terme à leur relation. Sur leurs réseaux sociaux, les médaillés olympiques ont annoncé leur rupture, tout en précisant qu’ils ne la commenteraient pas davantage. « Nous désirons concentrer toutes nos énergies à la préparation des Championnats du monde et nous souhaitons que nos coéquipiers et coéquipières de l’équipe puissent également s’y concentrer », ont-ils écrit.