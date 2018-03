Formule 1: démonstration de force signée Vettel

Sebastian Vettel peut entamer la saison de Formule 1 avec l’espoir de rivaliser avec les bolides Mercedes après avoir effacé le record non officiel du Circuit de Catalunya lors de l’avant-dernière journée des essais hivernaux tenus, jeudi, en banlieue de Barcelone.

Au volant de sa Ferrari, Vettel a réalisé un tour de piste de 1 min 17 s 182.

Ce faisant, il a abaissé la marque de 1 min 18 s 047 du pilote Red Bull Daniel Ricciardo réalisée mercredi.

Ces chronos ont été inscrits à l’aide des gommes hyper-tendres, introduites en F1 cette année, et sur une piste dotée d’une nouvelle surface dans le cadre d’une réfection faite en janvier.

Le Montréalais Lance Stroll a pris le 13e rang avec un temps de 1 min 20 s 276.

À sa dernière journée sur piste, Vettel a complété 188 tours. Kimi Raikkonen devrait prendre le volant à sa place vendredi.« La chose qui importe, c’est que la voiture a fonctionné toute la journée. Nous avons presque réalisé 200 tours », a noté Vettel.

Lewis Hamilton, le champion en titre, était tout aussi ambivalent au sujet des temps inscrits. « Je ne sais pas s’il s’agit d’un bon chrono. Je ne m’en préoccupe pas trop, ce sont des essais », a déclaré Hamilton.

« Ç’a n’a vraiment aucune importance. Ce qui compte, ce sont les qualifications et la course. J’espère que c’est un bon chrono parce que ça signifie que Ferrari est solide et qu’une chaude lutte nous attend. »

Lors d’essais tenus en 2008, Felipe Massa avait réalisé le record de piste de 1 min 18 s 339, sur Ferrari. Les marques inscrites lors d’essais ne sont toutefois pas reconnues. Hamilton et son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas ont terminé à plus de deux secondes de Vettel.

Le premier Grand Prix de la saison aura lieu à Melbourne, en Australie, le 25 mars.