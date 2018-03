Rasmus Dahlin demeure l’espoir numéro un du prochain repêchage

Le défenseur suédois Rasmus Dahlin demeure le meilleur espoir en vue de la séance de sélection des 22 et 23 juin, à Dallas, selon le plus récent bulletin d’ISS Hockey. Si la tendance se maintient, Dahlin, qui joue avec le Frolunda HC dans son pays natal, deviendra seulement le troisième défenseur en 22 ans à être choisi au tout premier rang. Erik Johnson, par les Blues de St. Louis en 2006, et Aaron Ekblad, par les Panthers de la Floride en 2014, sont les derniers à avoir reçu pareil honneur. Selon Dennis MacInnis, directeur du recrutement chez ISS Hockey, Dahlin a tous les atouts pour devenir une supervedette. Dans son évaluation de Dahlin, MacInnis loue notamment son coup de patin, son maniement de la rondelle et son sens du hockey. Dahlin, qui célébrera son 18e anniversaire de naissance le 13 avril, joue avec maturité et confiance, et n’a que très peu de faiblesses, ajoute MacInnis. L’attaquant russe Andrei Svechnikov, qui évolue avec les Colts de Barrie, dans la Ligue de l’Ontario, vient en deuxième place, devant Filip Zadina, un attaquant tchèque qui porte les couleurs des Mooseheads d’Halifax, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.