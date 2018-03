Jeux paralympiques: une édition sans la Russie et inédite pour la Corée du Nord

Photo: Simon Bruty OIS IOC AFP

Pyeongchang — Deux semaines après les Jeux olympiques, Pyeongchang accueille les 12es Jeux paralympiques d’hiver, réunissant du 9 au 18 mars plus de 45 nations… À l’exception de la Russie, mais avec la Corée du Nord qui étrenne sa première participation. Près de 670 sportifs handisport batailleront pour tenter de décrocher les 80 médailles d’or mises en jeu et réparties dans six disciplines : ski alpin, snowboard, ski de fond, biathlon, hockey sur glace et curling. La Russie, tout comme pour les JO 2018, est interdite de participation, mais 30 de ses athlètes ont été autorisés par le Comité international paralympique (IPC) à concourir sous bannière paralympique neutre. En 2014, devant leur public, les Russes avaient raflé la mise avec 80 médailles, dont 30 d’or. Et tout comme pour les Olympiques, les Jeux paralympiques sont l’occasion d’un rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Deux athlètes nord-coréens participent pour la première fois dans l’histoire des Jeux paralympiques à des épreuves (paraski de fond). Les deux délégations coréennes devraient défiler ensemble, vendredi, lors de la cérémonie d’ouverture.