Soccer : des minutes de silence pour Davide Astori

Photo: Filippo Monteforte Agence France-Presse

Nyon — Des minutes de silence seront réservées lors des matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa cette semaine pour rendre hommage à l’Italien Davide Astori, retrouvé mort dimanche. Les responsables de l’UEFA ont annoncé que chaque match serait précédé d’une minute de silence à la mémoire de celui qui détenait le titre de capitaine de la Fiorentina, une équipe de la Série A. Âgé de 31 ans, Astori a été découvert sans vie dans sa chambre d’hôtel, de ce qui semble être une crise cardiaque. Les funérailles d’Astori, qui laissent dans le deuil sa femme et une fillette de deux ans, auront lieu jeudi à Florence. Une autopsie doit avoir lieu mardi et une enquête criminelle a été lancée. Mais selon le procureur Antonio De Nicolo, il s’agit d’un processus normal et il n’y a aucun motif de croire à un acte criminel.