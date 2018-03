Le Canadien reste muet sur l’état de Pacioretty et de Mete

La direction du Canadien de Montréal a fait savoir, dimanche, qu’elle n’offrirait aucune mise à jour sur l’état de santé du capitaine Max Pacioretty et du défenseur Victor Mete avant lundi, au plus tôt.

Pacioretty et Mete ont été blessés pendant le match de vendredi à Brooklyn contre les Islanders de New York que le Tricolore a gagné 6-3.

Pacioretty, qui connaît une saison en deçà des attentes avec 17 buts et 37 points en 64 rencontres, a quitté le match en troisième période en raison d’une blessure au bas du corps.

Il n’a pas affronté les Bruins samedi, manquant un match à cause d’une blessure pour la première fois depuis la fin de la saison 2014-2015.

Mete a également raté la rencontre de samedi, lui qui a été victime d’une blessure à une main. Il a joué pendant moins de six minutes contre les Islanders.

Pacioretty et Mete sont rentrés à Montréal samedi après-midi pour subir des examens plus approfondis.

Par ailleurs, le Canadien a rappelé du Rocket de Laval le défenseur Rinat Valiev, obtenu dimanche dernier des Maple Leafs de Toronto dans la transaction qui a envoyé le vétéran Tomas Plekanec dans la Ville Reine.

Valiev s’est joint au Canadien samedi, mais n’a pas joué lors du revers de 2-1 de la formation montréalaise aux mains des Bruins en prolongation.

Après avoir récolté au moins un point au classement dans un septième match consécutif (3-0-4), le Canadien profite d’une journée de congé dimanche.

Il reprendra l’entraînement lundi à Boston et jouera son prochain match mardi soir au New Jersey contre les Devils.

Ce sera la troisième d’une séquence de six parties en dix jours à l’étranger. Jeudi, le Tricolore affrontera les Panthers de la Floride avant de se mesurer au Lightning de Tampa Bay samedi après-midi à 13 h.

Les hommes de Claude Julien compléteront ce voyage dans l’est des États-Unis en rendant visite aux Blue Jackets de Columbus lundi soir.

Dès le lendemain, ils renoueront avec leurs partisans… et avec Alexander Radulov pour la seule visite des Stars de Dallas à Montréal.

Le Canadien occupe le 26e rang du classement général avec 61 points en 65 matchs, trois de plus que les Oilers d’Edmonton et quatre de plus que les Canucks de Vancouver. Ces deux formations, inactives dimanche, ont également joué 65 parties.

Si le Tricolore devait terminer la saison régulière à la même position au classement, il aurait 7,6 % de chances d’accéder au tout premier rang de la prochaine séance de sélection, qui doit se tenir les 22 et 23 juin prochain à Dallas.

La grande majorité des observateurs prévoient que le défenseur suédois Rasmus Dahlin sera le premier joueur choisi.