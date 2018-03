Le légendaire coureur Roger Bannister s’éteint

Londres — Le Britannique Roger Bannister, le premier athlète à courir le « mile » en moins de quatre minutes, est décédé à l’âge de 88 ans. Sa famille a indiqué qu’il a rendu l’âme samedi, à Oxford, en Angleterre, là où il avait réalisé son exploit sportif le 6 mai 1954. Bannister, qui a connu une longue et belle carrière en médecine, souffrait de la maladie de Parkinson depuis quelques années. Aidé par deux régulateurs cardiaques, il a effectué les quatre tours de la piste du Oxford Iffley Road en 3 minutes 59 secondes et 4 centièmes. Ce test de vitesse et d’endurance demeure l’un des exploits sportifs les plus importants du XXe siècle.