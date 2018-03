Impact : Diallo ratera de 5 à 6 mois d’activité

Le défenseur de l’Impact de Montréal Zakaria Diallo souffre d’une déchirure du tendon d’Achille et ratera de cinq à six mois d’activité. L’entraîneur-chef Rémi Garde a confirmé la nature de la blessure vendredi. Il a précisé que Diallo, qui s’est blessé mardi à l’entraînement, devra subir une intervention chirurgicale. L’arrière de 31 ans a été embauché en janvier en provenance du club français Stade Brestois et devait être le meneur de jeu en défense centrale en remplacement de Laurent Ciman, échangé au Los Angeles FC. Cette blessure fait en sorte que Victor Cabrera est le seul centre arrière en santé du club. Kyle Fisher est à l’écart du jeu en raison d’une fracture du tibia. L’Impact lancera sa saison 2018 dimanche à Vancouver.