LNH: les Jets, les Sharks, les Golden Knights et le Lightning ont bougé

Les Jets de Winnipeg étaient en quête d’un joueur de centre et ils ont mis la main sur le vétéran Paul Stastny, lundi, date limite des transactions dans la LNH.

Les Jets ont cédé aux Blues de St. Louis des choix conditionnels de premier et de quatrième tours en plus de l’espoir Erik Foley pour le joueur âgé de 32 ans, qui a apparemment abandonné sa clause de non-mouvement pour se joindre à une équipe qui aspire aux grands honneurs.

Avant les matchs de lundi, les Jets occupaient le deuxième rang dans l’Ouest, deux points derrière les Predators de Nashville.

Le fils de l’ancien joueur vedette des Nordiques, Peter Stastny, a marqué 12 buts et obtenu 40 points en 63 matchs cette saison. Le vétéran de 12 saisons dans la LNH totalise 216 buts et 633 points en 805 matchs en carrière avec l’Avalanche et les Blues, dont une saison de 79 points en 2009-2010.

Quant aux Sharks de San Jose, ils ont obtenu l’attaquant Evander Kane des Sabres de Buffalo, en retour de l’espoir Danny O’Regan, ainsi que des choix au repêchage conditionnels en 2019 (premier tour) et 2020 (quatrième tour).

Kane a marqué 20 buts et ajouté autant d’aides en 61 rencontres cette saison à Buffalo. Il deviendra joueur autonome sans compensation cet été. En carrière, Kane a inscrit 340 points, dont 177 buts, en 557 rencontres dans la LNH avec les Thrashers d’Atlanta, les Jets de Winnipeg et les Sabres.

O’Regan s’est fait complice de quatre buts en 19 matchs avec les Sharks cette saison. Il a joué sur le même trio que la vedette des Sabres Jack Eichel et Evan Rodrigues avec l’Université de Boston.

Dans l’Est, le Lightning et les Rangers ont fait la manchette. New York a acquis Vladislav Namestnikov, Libor Hajek, Brett Howden, un choix de premier tour en 2018 et un choix conditionnel en 2019, cédant en retour Ryan McDonagh et J.T. Miller.

Namestnikov a pris part à 62 rencontres avec le Lightning, fournissant 20 buts, 44 points et un différentiel de plus 11.

Hajek a partagé son temps entre Saskatoon et Regina en Ligue de l’Ouest, totalisant 11 buts et 35 points.

Howden a joué 38 matchs avec Moose Jaw (Ligue de l’Ouest), obtenant 22 buts et 58 points. Il est le capitaine des Warriors pour la deuxième saison de suite.

McDonagh a disputé 49 matchs avec les New-Yorkais cette saison, inscrivant deux filets et 24 mentions d’aide.

Miller a récolté 13 buts et 40 points en 63 matchs avec les Rangers cette saison.

Trônant déjà au sommet dans l’Ouest, les Golden Knights de Las Vegas ont acquis Tomas Tatar des Red Wings de Detroit, en retour de trois choix.

Les Wings auront le choix de premier tour des Knights cette année, leur sélection de deuxième tour en 2019 et leur choix de troisième tour en 2021.

Tatar, un Slovaque de 27 ans, en est à 16 buts et 28 points dans la saison en cours, en 62 matchs. Il a signé 29 filets en 2014-2015 et 25 buts la saison dernière.

Le vétéran Thomas Vanek est passé des Canucks de Vancouver aux Blue Jackets de Columbus, qui ont envoyé Jussi Jokinen et Tyler Motte sur la côte Ouest.

Âgé de 34 ans, Vanek jouera donc pour un quatrième club en trois saisons. Le vétéran de 13 campagnes a marqué 17 buts et ajouté 24 aides en 61 matchs cette saison. Il a inscrit 350 buts en 946 rencontres dans la LNH.

Jokinen, jadis marqueur de 30 buts, a été l’auteur d’un filet et sept points en 2017-2018. Motte a fourni trois buts et cinq points en 31 matchs avec les Jackets.

Les Predators ont acquis l’attaquant Ryan Hartman des Blackhawks de Chicago pour des choix de premier et de quatrième tours, en plus de l’espoir Victor Ejdsell.

Hartman, âgé de 23 ans, revendique huit buts et 25 points en 57 matchs cette saison.

Les Sénateurs d’Ottawa avaient donné le coup d’envoi de cette dernière journée des transferts dans la LNH en cédant le défenseur Ian Cole aux Blue Jackets de Columbus.

Les Senators ont obtenu l’ailier droit Nick Moutrey et un choix de troisième tour au repêchage de 2020 pour Cole, acquis vendredi dans l’échange qui a envoyé Derick Brassard aux Penguins de Pittsburgh.

Le club d’Ottawa a également perdu le défenseur Johnny Oduya au ballottage au profit des Flyers, qui eux ont vu le défenseur Mark Alt être réclamé par l’Avalanche.

Les Oilers d’Edmonton ont cédé le vétéran attaquant Patrick Maroon aux Devils du New Jersey, en retour de l’espoir J.D. Dudek et d’un choix de troisième tour en 2019.

Maroon a inscrit 14 buts et 16 aides en 57 rencontres à Edmonton cette saison. En 358 matchs en carrière avec les Ducks d’Anaheim et les Oilers, il a récolté 165 points, dont 75 buts.

Choix de sixième tour des Devils en 2014, Dudek en est à sa troisième campagne avec Boston College, dans la NCAA.