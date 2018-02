Ricciardo se montre déjà le plus rapide

Montmelo — Daniel Ricciardo a fait des débuts prometteurs en lever de rideau des essais hivernaux de Formule 1 en signant le meilleur chrono et en effectuant le plus grand nombre de tours au volant de sa Red Bull sur la piste de Montmelo. Ricciardo a enregistré un chrono d’une minute 20,179 secondes avant que la pluie et la température froide immobilisent la plupart des voitures. L’Australien n’a pas cédé à cette tendance et il a bravé les mauvaises conditions pour être le seul pilote à effectuer plus de 100 tours. Le champion en titre, Lewis Hamilton, a réussi à compléter 25 tours avant la détérioration des conditions. Le Canadien Lance Stroll a réalisé le neuvième chrono de la journée sur sa Williams, à plus de deux secondes (1:22,452) de Ricciardo, après avoir effectué ses 46 tours en matinée. Le coup d’envoi de la saison sera donné le 25 mars avec la présentation du Grand Prix d’Australie.